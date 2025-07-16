Γιατί επιτέθηκε το Ισραήλ στη Συρία - Οι Δρούζοι και οι... άλλοι λόγοι

Το Ισραήλ επιτέθηκε την Τετάρτη (16/7) στη Δαμασκό με αεροπορικά πλήγματα κατά κυβερνητικών κτιρίων. Ο λόγος; Όπως ανέφερε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Israel Katz, τα πλήγματα αποτελούν αντίδραση στην κλιμάκωση των ταραχών ανάμεσα σε δυνάμεις του συριακού στρατού και την κοινότητα Δρουζών στη νότια Συρία. Το Ισραήλ κινητοποιήθηκε δηλαδή για την προστασία των Δρούζων, αλλά προφανώς δεν είναι μόνος αυτός ο λόγος που βομβάρδισε τη Δαμασκό.

Όπως επισημαίνουν πολλοί διεθνείς αναλυτές, η προστασία των Δρούζων είναι το πρόσχημα για το Ισραήλ, που έχει πολλούς ακόμα λόγους να κάνει επίδειξη δύναμης στη Συρία, που θυμίζουμε μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ βρίσκεται υπό νέα διοίκηση με ερείσματα στον αραβικό κόσμο.

Βέβαια, οι συγκρούσεις μεταξύ Δρουζών μαχητών, βεδουίνων και δυνάμεων του καθεστώτος αλ Σαράα προκάλεσαν πράγματι δεκάδες θύματα (200–300 σύμφωνα με αναφορές), κάτι που πυροδότησε τις απαντήσεις του Ισραήλ.

Υπάρχουν, όμως, κι άλλοι λόγοι της επίθεσης του Ισραήλ στη Συρία και είναι οι εξής:

Αποτροπή στρατιωτικής ενίσχυσης: Το Ισραήλ απαιτεί τη “αποστρατικοποίηση” των νότιων περιοχών της Συρίας (Daraa, Suwayda, Quneitra) και την απόσυρση όλων των συριακών δυνάμεων από εκεί.

Γεωστρατηγική επιτήρηση: Η Δαμασκός θεωρείται κέντρο μεταφοράς όπλων (π.χ. από τη Συρία προς τη Χεζμπολάχ), καθώς και πιθανός χώρος συγκέντρωσης ιρανικών και παραστρατιωτικών ομάδων Παλαιστινίων, γι' αυτό και διατηρείται στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού είτε μέσω αεροπορικών είτε μέσω ειδικών επιχειρήσεων.

Συνεπώς, το Ισραήλ, με πρόσχημα την ανάγκη προστασίας της κοινότητας των Δρουζών και την αποτροπή στρατιωτικής ενίσχυσης στα νότια της Συρίας, εξαπέλυσε επιδρομές κατά κυβερνητικών εγκαταστάσεων στη Δαμασκό. Αυτές οι ενέργειες θεωρούνται μέρος μίας ευρύτερης πολιτικής πίεσης για «αποστρατικοποίηση» της περιοχής και αποτροπή δράσεων που θεωρούνται απειλητικές για την εθνική του ασφάλεια.

Επιπλέον, σύμφωνα με αναλυτές στο Royal United Services Institute, το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη «συμπάθεια προς τους Δρουζούς» ως πρόσχημα για να συνεχίσει τις στρατηγικές επιθέσεις στη Συρία. Σύμφωνα με αυτούς, δεν πρόκειται για πραγματική προστασία των Δρουζών, καθώς στο παρελθόν δεν είχε δράσει όταν δολοφονούνταν Δρούζοι στη Συρία, αλλά τώρα το επικαλείται για πολιτικά παιχνίδια ισχύος.

Ο σχολιαστής Andreas Krieg (King’s College London) εκτιμά ότι το Ισραήλ θέλει απλώς να διατηρήσει τη Συρία αδύναμη, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους δικούς του Δρούζους, καθώς αυτό επιτρέπει στρατιωτικά πλεονεκτήματα και εδαφικές διεκδικήσεις.

Όσο για τις επιθέσεις στη Δαμασκό ήταν περισσότερο μία επίδειξη ισχύος, παρά είχαν κάποια συγκεκριμένη στόχευση. Έπληξαν κυβερνητικά κτίρια χωρίς να σκοτώσουν αμάχους, αλλά έστειλαν το μήνυμα πως αν ήθελαν θα μπορούσαν να το κάνουν, καθώς όπως φαίνεται και από τα βίντεο τα χτυπήματα έγιναν πολύ κοντά σε περιοχές με κίνηση και κόσμο.

BREAKING:



This is not Gaza.



This is not Beirut.



This is Damascus.



Israel is raining bombs on Syria’s capital, targeting civilian neighborhoods and government sites, in one of the oldest cities on Earth — a city that has stood for over 11,000 years. pic.twitter.com/7iPm4WwPZg — sarah (@sahouraxo) July 16, 2025

Το Ισραήλ βρήκε ως αφορμή τους Δρούζους για να στείλει μηνύματα σε Ιράν/Χεζμπολάχ αλλά και Συρία, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου του που έχει για την περιοχή και το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.