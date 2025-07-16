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Eurobank: Προσύμφωνο με την Praktiker Hellas για την πώληση ακινήτων
Επιχειρήσεις
21:47 - 16 Ιουλ 2025

Eurobank: Προσύμφωνο με την Praktiker Hellas για την πώληση ακινήτων

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank Α.Ε. υπέγραψε προσύμφωνο με την Praktiker Hellas για την πώληση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας της που στεγάζουν μισθωμένες εγκαταστάσεις της Praktiker.

Με ανακοίνωση της η Eurobank αναφέρει ότι υπέγραψε προσύμφωνο με την Praktiker Hellas για την πώληση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας της που στεγάζουν μισθωμένες εγκαταστάσεις της Praktiker, ως μέρος της στρατηγικής αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 21:48
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