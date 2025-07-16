Eurobank: Προσύμφωνο με την Praktiker Hellas για την πώληση ακινήτων

Η Eurobank Α.Ε. υπέγραψε προσύμφωνο με την Praktiker Hellas για την πώληση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας της που στεγάζουν μισθωμένες εγκαταστάσεις της Praktiker.

Με ανακοίνωση της η Eurobank αναφέρει ότι υπέγραψε προσύμφωνο με την Praktiker Hellas για την πώληση όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας της που στεγάζουν μισθωμένες εγκαταστάσεις της Praktiker, ως μέρος της στρατηγικής αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας.