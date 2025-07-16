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Κατάπαυση του πυρός στη Σουέιντα: Συμφωνία μεταξύ Δρούζων και συριακής κυβέρνησης
Ειδήσεις
18:25 - 16 Ιουλ 2025

Κατάπαυση του πυρός στη Σουέιντα: Συμφωνία μεταξύ Δρούζων και συριακής κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός κατέληξαν οι Δρούζοι της Συρίας με τη συριακή κυβέρνηση στην επαρχία Σουέιντα, σύμφωνα με δηλώσεις του θρησκευτικού ηγέτη των Δρούζων, Σεΐχη Γιούσεφ. Η συμφωνία, η οποία τίθεται άμεσα σε ισχύ, έρχεται ύστερα από ημέρες έντασης και συγκρούσεων στην περιοχή.

Όπως ανέφερε ο Σεΐχης, βασικός όρος της συμφωνίας είναι η πλήρης ενσωμάτωση της Σουέιντα στο συριακό κράτος. Οι δρόμοι της περιοχής θα τεθούν υπό την εποπτεία των κρατικών δυνάμεων, ενώ τα κρατικά θεσμικά όργανα, που είχαν πάψει να λειτουργούν ή τελούσαν υπό τον έλεγχο τοπικών ομάδων, θα επαναλειτουργήσουν κανονικά.

Σύμφωνα με το Reuters, επιπλέον, θα δημιουργηθεί κοινή επιτροπή με συμμετοχή εκπροσώπων των Δρούζων και της κυβέρνησης, με σκοπό τη διερεύνηση των παρανομιών και των πράξεων βίας που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Όλοι οι συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ταραχών θα αποφυλακιστούν, όπως προβλέπει η συμφωνία.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επιβεβαίωσε επίσης την επίτευξη συμφωνίας, αναφέροντας ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις θα εγκαταστήσουν σημεία ελέγχου στην περιοχή ως μέρος της προσπάθειας για αποκατάσταση της τάξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια προηγούμενη κατάπαυση του πυρός, η οποία είχε ανακοινωθεί το βράδυ της Τρίτης, κατέρρευσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

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