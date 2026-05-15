ΗΠΑ: Ακυρώνεται η ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία
21:40 - 15 Μάι 2026

ΗΠΑ: Ακυρώνεται η ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία

Reporter.gr Newsroom
Η Ουάσιγκτον ακύρωσε τελικά την προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία, όπως επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματικός, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάταξης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μετά και την απόφαση για αποχώρηση χιλιάδων στρατιωτών από τη Γερμανία.  

Κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης, ο στρατηγός Κρίστοφερ Λανίβ, υπηρεσιακός αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού ξηράς, ερωτηθείς για την εξέλιξη αυτή ανέφερε ότι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης «έχει λάβει οδηγίες σχετικά με τη μείωση του προσωπικού».

«Συνεργάστηκα στενά μαζί του (…) και μας φάνηκε λογικό ότι αυτή η ταξιαρχία εντέλει δεν θα αναπτυχθεί», διευκρίνισε ο Λανίβ, κάνοντας αναφορά στη 2η ταξιαρχία τεθωρακισμένων μάχης.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα το Πεντάγωνο είχε γνωστοποιήσει πως οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, Σον Πάρνελ.

Ακολούθως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας θα ξεπεράσει «τους 5000 άνδρες», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ κατηγορεί ευρωπαϊκές χώρες για περιορισμένη στήριξη στην εκστρατεία, κυρίως όσον αφορά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα επιμένει ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δική της άμυνα αντί να εξαρτάται από την αμερικανική στρατιωτική προστασία.

Από την πλευρά του, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Καμίζ άφησε να εννοηθεί ότι η ακύρωση της ανάπτυξης στην Πολωνία ίσως συνδέεται άμεσα με τη μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία.

«Εάν μια άλλη ταξιαρχία από την προβλεπόμενη πάει στην Πολωνία, ενδεχομένως αυτή της Γερμανίας και 5000 στρατιώτες αποχωρήσουν από τη Γερμανία για την Πολωνία (…) δεν υπάρχει αλλαγή στις εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «Γνωρίζουμε πως οι ΗΠΑ εργάζονται για να προσαρμόσουν τη στάση τους στην Ευρώπη».

Στις ΗΠΑ, πάντως, η απόφαση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον χαρακτήρισε την ακύρωση «πηγή ντροπής για τη χώρα μας», υποστηρίζοντας ότι η Πολωνία «δεν είχε ενημερωθεί».

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική βουλευτής Μέριλιν Στρίκλαντ εξέφρασε την ανησυχία της για την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για μια απόφαση «που επιτρέπει να σκεφθεί κανείς πως δεν είμαστε ένας αξιόπιστος σύμμαχος».

