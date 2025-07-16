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Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει ενιαίους δασμούς σε 150 χώρες με μία επιστολή
Ειδήσεις
22:20 - 16 Ιουλ 2025

Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει ενιαίους δασμούς σε 150 χώρες με μία επιστολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε νέο κύμα ανησυχίας στις παγκόσμιες αγορές με τη δήλωσή του ότι είναι έτοιμος να επιβάλει ενιαία δασμολογική πολιτική σε περισσότερες από 150 χώρες, τις οποίες αποκάλεσε «μικρές» και «δευτερεύουσες» για την οικονομία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να στείλει μια ενιαία επιστολή, μέσω της οποίας θα ενημερώνει τις εν λόγω χώρες για τους δασμούς που θα τους επιβληθούν.

«Όλα θα είναι τα ίδια για όλες σε αυτήν την ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρίγκιπα διάδοχο του Μπαχρέιν, Σαλμάν μπιν Χαμάντ αλ Χαλίφα, στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ διευκρίνισε πως οι χώρες αυτές δεν αποτελούν μεγάλους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον όγκο συναλλαγών, σε αντίθεση με χώρες όπως η Κίνα ή η Ιαπωνία, με τις οποίες έχουν συναφθεί ξεχωριστές συμφωνίες.

Ενιαίος δασμός 10% με ενδεχόμενο αύξησης

Από τον Απρίλιο, όλες οι χώρες που δεν εμπίπτουν σε ειδικές διμερείς εμπορικές συμφωνίες υπόκεινται σε βασικό δασμό 10%, όπως είχε ανακοινώσει ο Τραμπ στο πλαίσιο της νέας του στρατηγικής «America First Trade». Ο ίδιος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού στο 15% ή και 20%, χωρίς ωστόσο να δώσει ακριβή αριθμό στη νέα του δήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αποστείλει πάνω από 20 επίσημες επιστολές προς μεγάλους εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, με τις οποίες καθορίζεται το δασμολογικό καθεστώς που θα ισχύει από την 1η Αυγούστου.

Αντίκτυπος στις παγκόσμιες αγορές

Η προειδοποίηση Τραμπ ότι ενδέχεται να επεκτείνει με μία μόνο κίνηση το νέο δασμολογικό καθεστώς σε πάνω από 150 χώρες προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Ειδικά οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι μικρότεροι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ ανησυχούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια πολιτική στον εξαγωγικό τους τομέα και την οικονομική τους σταθερότητα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το γενικευμένο αυτό μέτρο, αν υλοποιηθεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει «ντόμινο» αντιποίνων, να οδηγήσει σε νέες εμπορικές εντάσεις και να πλήξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, ειδικά σε κλάδους όπως τα αγροτικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά και τα βιομηχανικά εξαρτήματα.

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