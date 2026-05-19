NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Την αποχώρηση συνολικά 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη επιβεβαίωσε την Τρίτη (19/5) ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά από δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο το Πεντάγωνο προχώρησε αιφνιδιαστικά στην ακύρωση σχεδίων για την προσωρινή αποστολή 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία. Η απόφαση αυτή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες γύρω από τη στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Είχε προηγηθεί, στις αρχές του μήνα, ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας για την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης λόγω του πολέμου με το Ιράν αλλά και της πολιτικής σύγκρουσης που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.