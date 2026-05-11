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Bloomberg: «Συναγερμός» στην Ευρώπη για πιθανή αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων
Ειδήσεις
16:29 - 11 Μάι 2026

Bloomberg: «Συναγερμός» στην Ευρώπη για πιθανή αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων 

Reporter.gr Newsroom
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Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα (11/5) στις Βρυξέλλες, καθώς το ενδεχόμενο μερικής αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη κυριαρχεί στην ατζέντα.      

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι σχεδιάζει να μειώσει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γερμανία κατά περισσότερους από 5.000 στρατιώτες, εντείνοντας τις ανησυχίες για ένα ολοένα και βαθύτερο ρήγμα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, χώρες σπεύδουν να προβάλουν τα πλεονεκτήματά τους ως πιθανές βάσεις, σε περίπτωση που ο Τραμπ επιλέξει να μεταφέρει εκεί τα στρατεύματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί την Κυριακή (10/5) ότι θα μπορούσε να μετακινήσει δυνάμεις στην Πολωνία, επαινώντας τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη χώρα.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Bloomberg TV, οι υπουργοί Εξωτερικών της Λετονίας και της Λιθουανίας δήλωσαν ότι οι χώρες τους θα ήταν έτοιμες να φιλοξενήσουν περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες.

«Έχουμε έναν αριθμό συζητήσεων με Αμερικανούς συμμάχους και μας λένε επίσης ότι αποτελούμε πρότυπο συμμάχου», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, Μπάιμπα Μπράζε. «Θα καλωσορίζαμε θερμά μια τέτοια εξέλιξη».

Ο Λιθουανός ομόλογός της, Κεστούτις Μπουντρίς, δήλωσε ότι το Βίλνιους καλωσορίζει τα αμερικανικά στρατεύματα «οπουδήποτε κι αν βρίσκονται» στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αν και πρόσθεσε ότι όσο πιο κοντά βρίσκονται αυτές οι δυνάμεις στη Ρωσία τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο αποτρεπτικός τους ρόλος.

Ο Μπουντρίς προέβαλε τις «υπερσύγχρονες υποδομές» της χώρας του για τη φιλοξενία στρατιωτών, οι οποίες όπως υποστήριξε μπορούν να επεκταθούν περαιτέρω. Εκτός από περίπου 1.000 Αμερικανούς στρατιώτες, η Λιθουανία φιλοξενεί ήδη μια γερμανική ταξιαρχία αρμάτων μάχης, η οποία αναμένεται να αριθμεί έως και 5.000 άτομα προσωπικό στο έδαφος έως το τέλος του 2027.

Φτάνοντας στη σημερινή συνάντηση, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι είναι σημαντικό τα αμερικανικά στρατεύματα να παραμείνουν στην Ευρώπη. Άλλοι, ωστόσο, υποβάθμισαν την απειλή που δημιουργεί η αμφισημία του Τραμπ σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ απέναντι στη στρατιωτική τους παρουσία.

Σε αυτό το φόντο, η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν, επισήμανε από την πλευρά της ότι ένα επίπεδο 5.000 στρατιωτών «δεν κάνει τεράστια διαφορά στη συνολική στάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη», σημειώνοντας ότι η κατάσταση θα ήταν εντελώς διαφορετική αν επρόκειτο για μεγαλύτερο αριθμό δυνάμεων.

Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 85.000 στελέχη στρατιωτικού προσωπικού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg το Σαββατοκύριακο, οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναμένουν ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει περαιτέρω αποχωρήσεις στρατευμάτων - πιθανόν και από την Ιταλία - καθώς και την ακύρωση ενός σχεδίου που χρονολογείται από την προεδρία του Τζο Μπάιντεν για την εγκατάσταση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία.

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