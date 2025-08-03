Ισραήλ: «Ανθρωπιστικές παύσεις» στη Γάζα – Ο λιμός παραμένει

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την περασμένη Κυριακή ότι θα παύσει τη στρατιωτική δραστηριότητα σε ορισμένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας για να επιτραπεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, έπειτα από διεθνή κατακραυγή για τον εκτεταμένο λιμό και τους θανάτους από ασιτία που προκλήθηκαν από την ισραηλινή επίθεση και τους περιορισμούς στην είσοδο βοήθειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC, ανθρωπιστικές οργανώσεις δηλώνουν πως η ποσότητα της βοήθειας που έχει εισέλθει δεν επαρκεί και, χωρίς επιπλέον τρόφιμα, όλο και περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα πεθαίνουν από την πείνα.

Απολογισμός της βοήθειας που εισήλθε στη Γάζα

Η ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα με τρεις τρόπους:

Εναέριες ρίψεις (airdrops) Διανομή από το Gaza Humanitarian Foundation (GHF), μια πρωτοβουλία υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ Μέσω των «ανθρωπιστικών διαδρόμων» που άνοιξε ο ισραηλινός στρατός την προηγούμενη εβδομάδα για τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες οργανώσεις

Το GHF, το οποίο ξεκίνησε τη διανομή βοήθειας στα τέλη Μαΐου, έχει δεχθεί έντονη κριτική για τους εκατοντάδες θανάτους κοντά στα σημεία διανομής του —συχνά από ισραηλινά πυρά— καθώς και για τον περιορισμένο αντίκτυπό του.

Συγκεκριμένα:

Την Κυριακή, το GHF διένειμε περίπου 1 εκατομμύριο γεύματα

Από Δευτέρα έως Τετάρτη, τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια

Την Πέμπτη, 1,3 εκατομμύρια

Το Σάββατο, τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια γεύματα

Για την Παρασκευή, δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.

Φορτηγά βοήθειας και ο ρόλος του COGAT

Το COGAT, το στρατιωτικό σκέλος του Ισραήλ υπεύθυνο για την επίβλεψη της εισόδου βοήθειας, επέτρεψε κατά μέσο όρο κάτω από 230 φορτηγά την ημέρα από την Κυριακή έως την Πέμπτη, σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία. Υποστηρίζει επίσης ότι «εκατοντάδες» φορτηγά είναι ήδη μέσα στη Γάζα και περιμένουν να συλλεχθούν, αλλά δεν έχει δώσει ακριβείς αριθμούς.

Τουλάχιστον 920 φορτηγά έχουν συλλεχθεί και διανεμηθεί από τον ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις σε αυτό το διάστημα.

Για να υπάρξει σύγκριση, πριν την επίθεση του Ισραήλ, περίπου 500 φορτηγά ημερησίως έμπαιναν στη Γάζα, σύμφωνα με τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και άλλους οργανισμούς.

Η COGAT δεν έχει απαντήσει σε ερωτήσεις για τον ακριβή αριθμό φορτηγών την Παρασκευή και το Σάββατο, και δεν έχει ανανεώσει την ηλεκτρονική της πλατφόρμα από τη Δευτέρα, παρόλο που το θέμα βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), μέχρι την Πέμπτη, μόλις τα δύο τρίτα της ποσότητας τροφίμων που είχε ζητήσει να επιτραπούν είχαν εγκριθεί από τις ισραηλινές αρχές.

Πώς οι περιορισμοί του Ισραήλ δημιούργησαν την κρίση πείνας

Η κρίση πείνας επιδεινώθηκε δραματικά τον Μάρτιο, όταν το Ισραήλ επέβαλε πλήρη αποκλεισμό στην είσοδο βοήθειας, εν μέσω εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Ο αποκλεισμός άρθηκε τον Μάιο, αλλά η είσοδος βοήθειας παρέμεινε περιορισμένη. Η πλειονότητα της βοήθειας μοιράζεται από το GHF, που έχει αντιμετωπίσει διεθνή καταδίκη.

Η COGAT έχει κατηγορήσει τον ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις ότι δεν συλλέγουν και δεν διανέμουν αρκετά γρήγορα την υπάρχουσα βοήθεια, αλλά οι οργανώσεις απαντούν πως οι ίδιες οι ισραηλινές στρατιωτικές και διοικητικές πρακτικές εμποδίζουν τη διαδικασία.

Το WFP τονίζει ότι χρειάζεται γρηγορότερες εγκρίσεις και ασφαλείς διαδρομές για τις μεταφορές τροφίμων, ενώ ζητά από τον ισραηλινό στρατό να μην φέρει όπλα ή να πυροβολεί κοντά σε αποστολές διανομής.

«Μπαίνουμε σε συνθήκες λιμού»

«Αυτή δεν είναι επαρκής απάντηση», δήλωσε η Jeanette Bailey της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης. Μια σταδιακή ροή βοήθειας «δεν επαρκεί για να αποτρέψει έναν πλήρη λιμό», προειδοποιεί.

Η προειδοποίηση έρχεται λίγες μέρες μετά από την ειδική επιτροπή για την επισιτιστική ασφάλεια (IPC), η οποία δήλωσε ότι το χειρότερο σενάριο λιμού ήδη εκτυλίσσεται στη Γάζα. Παρόλο που δεν πρόκειται ακόμη για επίσημη κήρυξη λιμού, αποτελεί ισχυρό σήμα κινδύνου.

Η IPC ζητά άμεση κατάπαυση πυρός και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση μεγάλης κλίμακας, αίτημα που υποστηρίζουν όλες οι μεγάλες ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Θάνατοι από ασιτία και βία στα σημεία διανομής

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των θανάτων από ασιτία, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κοντά σε σημεία διανομής ή ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν σε αυτά.

Από τα τέλη Μαΐου, περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά την αναζήτηση τροφής, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:

859 κοντά σε σημεία του GHF

514 κατά μήκος διαδρομών ανθρωπιστικών κονβόι

Οι περισσότεροι θάνατοι αποδίδονται στον ισραηλινό στρατό. Παρά την παρουσία άλλων ενόπλων ομάδων στην περιοχή, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη δική τους εμπλοκή στους θανάτους, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία.

Η Ύπατη Αρμοστεία χαρακτηρίζει την κρίση πείνας «ανθρωπογενή» και «άμεσο αποτέλεσμα πολιτικών που έχει επιβάλει το Ισραήλ». Η συνεχιζόμενη βία δεν προκαλεί μόνο απώλειες αμάχων αλλά καθιστά τη διανομή τροφής πιο δύσκολη και επικίνδυνη.