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Bloomberg: Δάνειο €1 δισ. «κλειδώνει» την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot
Επιχειρήσεις
17:18 - 05 Ιουν 2026

Bloomberg: Δάνειο €1 δισ. «κλειδώνει» την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot

Reporter.gr Newsroom
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Η εξαγορά της εταιρείας τυχερών παιχνιδιών Evoke Plc από την Bally’s Intralot θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισ. ευρώ από ομάδα ιδιωτών δανειστών, μεταξύ των οποίων οι TPG Angelo Gordon International, Oaktree Capital Management και Oak Hill Capital Partners. Στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι Man Group Plc, Schonfeld Strategic Advisors και Shenkman Capital Management.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η νέα χρηματοδότηση προορίζεται κυρίως για την αναχρηματοδότηση χρέους 945 εκατ. ευρώ που λήγει το 2028. Η συμφωνία αναδεικνύει τη στροφή πολλών επιχειρήσεων προς εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων, καθώς η πρόσβαση στον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό γίνεται δυσκολότερη. Η Evoke αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις λόγω του υψηλού δανεισμού της και της αύξησης της φορολογίας στα τυχερά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το νέο δάνειο θα έχει επιτόκιο 11% και θα φέρει εξασφαλίσεις αντίστοιχες με εκείνες των υφιστάμενων senior secured ομολόγων της εταιρείας, αν και θα κατατάσσεται χαμηλότερα από ορισμένους τίτλους που λήγουν το 2030 και το 2031. Παράλληλα, προβλέπεται υποχρεωτική μερική αποπληρωμή 200 εκατ. λιρών έως το τέλος του 2027, την οποία η Bally’s Intralot έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει, καλύπτοντας και δαπάνες συνέργειας έως 50 εκατ. λίρες.

Για να ολοκληρωθούν η εξαγορά και η αναδιάρθρωση, απαιτείται η έγκριση των υφιστάμενων πιστωτών. Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντική υποστήριξη από βασικούς δανειστές και ομολογιούχους και αναμένεται να ζητήσει τη συγκατάθεση των υπόλοιπων επενδυτών το προσεχές διάστημα.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η διοίκηση εκτιμά ότι ο δείκτης καθαρού χρέους προς κέρδη θα μειωθεί από 5,2 φορές σε 4,6 φορές, ενώ οι δανειακές δομές της Bally’s Intralot και της Evoke θα συνεχίσουν να λειτουργούν ξεχωριστά.

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