Νεκρό κοριτσάκι στο Παλαιό Φάληρο: Την Τετάρτη (6/8) η απολογία της μητέρας
15:00 - 03 Αυγ 2025

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη (6/8), ζήτησε και έλαβε από τον Ανακριτή η γυναίκα από την Αλγερία που κατηγορείται για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της αλλά και για κακοποίηση του παιδιού. Το κοριτσάκι είχε βρεθεί νεκρό πριν από μία εβδομάδα στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου.

Η γυναίκα μετήχθη στα δικαστήρια το πρωί της Κυριακής 3/8, συνοδεία δύο Λιμενικών, όπου αφού εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε χθες σε βάρος της, οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή που θα χειριστεί την δικογραφία.

Να σημειωθεί ότι κατά την προσαγωγή της στα δικαστήρια η γυναίκα δεν συνοδευόταν από δικηγόρο. Όπως μεταδόθηκε στην ΕΡΤ η απολογία θα πραγματοποιηθεί με παρουσία δικηγόρου και μεταφραστή.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος της μητέρας, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος ανήλικου μέλους της οικογένειας και για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος μέλους της οικογένειας, το οποίο από οποιαδήποτε αιτία είναι ανίκανο να αντισταθεί.

