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Ποσειδώνια 2026: Η Alpha Bank σταθερός και διαχρονικός υποστηρικτής της ελληνικής ναυτιλίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:25 - 05 Ιουν 2026

Ποσειδώνια 2026: Η Alpha Bank σταθερός και διαχρονικός υποστηρικτής της ελληνικής ναυτιλίας

Reporter.gr Newsroom
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Στα $4,9 δισ. έχει ανεβάσει η Τράπεζα το δανειακό χαρτοφυλάκιο του shipping το 2026 σημειώνοντας ετήσια αύξηση 19%

Τον κομβικό ρόλο της στην ναυτιλιακή αγορά επισφραγίζει για ακόμα μια χρονιά η Alpha Bank με την ενεργό «παρουσία» της στο Ποσειδώνια 2026, τον κορυφαίο διεθνή θεσμό για τη ναυτιλία, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως σταθερού και διαχρονικού υποστηρικτή και χρηματοδότη της ελληνόκτητης ναυτιλίας και ως αξιόπιστου εταίρου της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Τράπεζα συμμετέχει ενεργά σε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και συζητήσεων, ενισχύοντας τον διάλογο με πελάτες, συνεργάτες και θεσμικούς φορείς και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων στον κλάδο.

Μέσα από την πολυετή παρουσία της στη διοργάνωση, η τράπεζα συνεχίζει δυναμικά να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ελληνική ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα και τη διεθνή αγορά, διευκολύνοντας τη ροή κεφαλαίων και την πρόσβαση σε σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Με συνέπεια, εξειδίκευση και βαθιά γνώση του κλάδου, η Alpha Bank επενδύει διαχρονικά στη ναυτιλία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Ελλάδας στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας στον τομέα της ναυτιλίας αγγίζει το α’ τρίμηνο 2026 τα $4,9 δισ. έχοντας σημειώσει ετήσια αύξηση 19% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025 ($4,1 δισ.).

Η ισχυρή αυτή επίδοση αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Alpha Bank να στηρίζει σταθερά τη ναυτιλία σε όλες τις φάσεις του κύκλου της, ακόμη και σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας. Αυτό που διαφοροποιεί την Alpha Bank στην αγορά, «είναι η σταθερή και διαχρονική στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας σε όλο τον κύκλο της αγοράς», υπογράμμισε πρόσφατα ο Chief of Shipping της Alpha Bank, Γιάννης Καραμανώλης, στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτήρισε, επίσης, ο κ. Καραμανώλης τη στήριξη των μικρομεσαίων και οικογενειακών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι συνιστούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής ναυτιλίας και ένα από τα διαχρονικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Με γνώμονα αυτό, η Alpha Bank δεν περιορίζεται στον ρόλο του χρηματοδότη, αλλά λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης, ενισχύοντας επενδύσεις, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. «Στόχος μας είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στη νέα εποχή της πράσινης μετάβασης, με στρατηγικές επενδύσεις στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές λύσεις», δήλωσε ο Chief of Shipping της Alpha Bank.

Κλειδί η ανθεκτικότητα των επενδύσεων κόντρα στην αβεβαιότητα

O ρόλος των τραπεζών είναι από μόνος του ιδιαίτερα κομβικός για την πορεία της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας ιδίως όταν αυτό συμβαίνει μέσα σε ένα ασταθές και ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Όπως εξήγησε ο κ. Καραμανώλης οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι μεταβολές στις διεθνείς εμπορικές ισορροπίες και το αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο έχουν μεταβάλει ακόμα και τον τρόπο αξιολόγησης του κινδύνου από τις τράπεζες.

Ειδικότερα, οι τράπεζες έχουν οδηγηθεί σε μια συντηρητική και προσεκτική αξιολόγηση κινδύνου λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας του διεθνούς ναυτιλιακού γίγνεσθαι. Ωστόσο, παρά τις συνθήκες αυτές, η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας επενδυτικής περιόδου, με το order book των Ελλήνων πλοιοκτητών για την επόμενη τριετία να εκτιμάται στα 55 δισ. δολάρια, όπως επισήμανε ο ίδιος. Όλα αυτά «καθιστούν ακόμη πιο κρίσιμη την ύπαρξη ισχυρών τραπεζικών συνεργατών, σε μια πορεία ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού του παγκόσμιου στόλου», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ.Καραμανώλης

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