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Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ
Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ
ΥΔΡΕΥΣΗ
14:21 - 05 Ιουν 2026

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των υποδομών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων πολιτών.

Με κεντρικό μήνυμα «Με έμπνευση από τη φύση, για το κλίμα και το μέλλον μας», η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας των φυσικών πόρων ως προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για την ΕΥΔΑΠ, ο φυσικός αυτός πόρος είναι το νερό. Ένα αγαθό ζωτικής σημασίας για την κοινωνία, τη δημόσια υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον, η διαχείριση του οποίου αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Το νερό ως κρίσιμη υποδομή

Ως ο μεγαλύτερος οργανισμός ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας, η ΕΥΔΑΠ εξυπηρετεί περίπου 4,4 εκατομμύρια πολίτες στον τομέα της ύδρευσης και σχεδόν 3,7 εκατομμύρια στον τομέα της αποχέτευσης. Πίσω από αυτή τη διαρκή παρουσία βρίσκεται ένα εκτεταμένο σύστημα υποδομών που περιλαμβάνει περίπου 14.300 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης, περισσότερα από 8.700 χιλιόμετρα δικτύου αποχέτευσης, τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού και πέντε Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, τα οποία συμβάλλουν καθημερινά στην προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.

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Εργασίες Κατασκευής Σήραγγας του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας - Πικερμίου - Σπάτων - Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Επενδύσεις με περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Σήμερα, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της, ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων που εκτείνεται σε όλη την Αττική και αφορά τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, την αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της υδροδοτικής ασφάλειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προστασία των υδάτινων πόρων. Το 2025 η απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος αυξήθηκε κατά 27,6%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική υλοποίηση έργων με σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής αποτελεί η ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των πολιτών. Μέσω της πλατφόρμας ependioumestonero.gr, η ΕΥΔΑΠ δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν την εξέλιξη σημαντικών έργων στην περιοχή τους, ενισχύοντας τη σύνδεση των επενδύσεων με την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών.

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

Κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικές υποδομές της Εταιρείας. Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη, συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του Σαρωνικού Κόλπου και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Παράλληλα, τα μεγάλα έργα αποχέτευσης που υλοποιούνται στην Ανατολική Αττική συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα της χώρας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Ενεργειακή μετάβαση και βιώσιμη λειτουργία

Η βιωσιμότητα αποτυπώνεται και στην ενεργειακή στρατηγική της ΕΥΔΑΠ. Στην Ψυττάλεια λειτουργούν μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας μέσω φυσικού αερίου και βιοαερίου συνολικής ισχύος άνω των 24 MW, ενώ φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λειτουργιών της.

ESG στην πράξη

Παράλληλα, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής της. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ΕΥΔΑΠ δημοσίευσε Δήλωση Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας CSRD και των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφορών Βιωσιμότητας ESRS, ενσωματώνοντας ακόμη πιο συστηματικά τις αρχές ESG στη λειτουργία και στον σχεδιασμό της.

Πέρα όμως από τα έργα, τους δείκτες και τις επενδύσεις, η αποστολή της ΕΥΔΑΠ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινότητα των πολιτών. Η πρόσβαση σε ασφαλές και ποιοτικό νερό αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και βασική προϋπόθεση για τη δημόσια υγεία, την ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

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Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Ασπροπύργου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Επενδύοντας στο αύριο

Σε μια εποχή όπου οι περιβαλλοντικές προκλήσεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη ένταση, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές, τεχνολογία και καινοτομία, μετατρέποντας τη βιωσιμότητα σε πράξη. Γιατί η προστασία του νερού δεν αφορά μόνο το παρόν. Αποτελεί επένδυση στο κλίμα, στην κοινωνία και στο μέλλον των επόμενων γενεών.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/06/2026 - 14:21
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