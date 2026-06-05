Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr ξεσκονίζει τις γνώσεις των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.) – Πόσοι έκαναν το 3/3;

Όσο το Παγκόσμιο πλησιάζει τόσο η ποδοσφαιρική κουβέντα φουντώνει και οι φίλαθλοι μετρούν αντίστροφα για τη σέντρα της κορυφαίας διοργάνωσης σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ανάμεσα σε συζητήσεις και διλήμματα για πιθανά φαβορί, εκπλήξεις και μεγάλα ονόματα, πόσοι είναι έτοιμοι να απαντήσουν σωστά στα βασικά;

Το Pamestoixima.gr, μέσα από τη σειρά «Τα Σπας», συνεχίζει να βγαίνει στους δρόμους και να ανεβάζει τον πήχη για τους λάτρεις της μπάλας με διασκεδαστικά challenges που δοκιμάζουν τις γνώσεις του κοινού γύρω από το Παγκόσμιο.

Στο νέο επεισόδιο, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις: Ποιος παίκτης έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Παγκοσμίου; Πόσες ομάδες συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση; Και ποιες είναι οι τέσσερις χώρες που αγωνίζονται για πρώτη φορά;

Δείτε πόσοι έκαναν το τρία στα τρία και πόσοι πρέπει να ρίξουν ακόμα…διάβασμα μέχρι τις 11 Ιουνίου, στο παρακάτω βίντεο:

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