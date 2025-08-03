ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης: Διάλογος με Άγκυρα με σαφείς «κόκκινες γραμμές» – Αυστηροί έλεγχοι για ανάκτηση καταχρηστικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
14:02 - 03 Αυγ 2025

Μητσοτάκης: Διάλογος με Άγκυρα με σαφείς «κόκκινες γραμμές» – Αυστηροί έλεγχοι για ανάκτηση καταχρηστικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε  στα πλαίσια συνέντευξής του στο Πρώτο Θέμα της Κυριακής (3/8) αναλυτικά πάνω σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, από την οικονομία και την ενέργεια μέχρι την υγεία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη δημόσια διοίκηση. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να δώσει έμφαση στη σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και τη διαφάνεια, και παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες για το φθινόπωρο.

Αναλυτικότερα:

Περιορισμός του φυσικού αερίου μέσω των ΑΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τιμή του ρεύματος, εξηγώντας ότι διαμορφώνεται από τις δυνάμεις της αγοράς, ενώ η αυξανόμενη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές περιορίζει την εξάρτηση από το φυσικό αέριο: «Έχουμε πλέον περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εγχώρια, από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, γεγονός που μειώνει την εξάρτηση από εισαγόμενο ακριβό φυσικό αέριο».μ Υπογράμμισε ότι σε περιπτώσεις υπερκερδών η κυβέρνηση παρεμβαίνει με έκτακτες φορολογήσεις και επιστροφές στους καταναλωτές.

Ενίσχυση ασφάλειας και διαφάνειας στον σιδηρόδρομο – Έμφαση στη ψηφιοποίηση

Αναφορικά με τις υποδομές και ειδικά το σιδηροδρομικό δίκτυο, τόνισε την αναδιοργάνωση με τη συγχώνευση ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑ-ΟΣΕ, και την εφαρμογή νέων συστημάτων για ενίσχυση της ασφάλειας και της διαφάνειας.

Έμφαση δόθηκε στη συνέχιση της ψηφιοποίησης του κράτους μέσω του gov.gr, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση πολιτών. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ταχύτερη απονομή συντάξεων και την αποτελεσματικότητα που φέρνουν οι ψηφιακές υπηρεσίες.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, τη χαρακτήρισε ως κοσμογονική εξέλιξη με άγνωστες προεκτάσεις, διευκρινίζοντας ότι η πολιτική χρειάζεται πάντα ανθρώπινη κρίση, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Καμία ιδιωτικοποίηση στο ΕΣΥ

Όσον αφορά την υγεία, διέψευσε προθέσεις ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ και παρουσίασε τα σχέδια αναβάθμισης νοσοκομείων, ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας και χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ακόμη και στις απομακρυσμένες περιοχές.

Συνέχιση του διαλόγη με την Τουρκία παρά τις εντάσεις

Όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τη στάση της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση των σχέσεων, αλλά θέτει σαφή όρια στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ανάλογα με τη συμπεριφορά της Άγκυρας, ιδιαίτερα όσον αφορά το casus belli και τις αμφισβητούμενες περιοχές.

Αύξηση, μισθών, μείωση ανεργίας και κάθαρση στον ΟΠΕΚΕ μέσω μεταφοράς στην ΑΑΔΕ

Στα οικονομικά, αναφέρθηκε στην αύξηση μισθών και μείωση της ανεργίας, με προτεραιότητα να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε μέτρα σταθεροποίησης του ενεργειακού κόστους, όπως τα «μπλε τιμολόγια» για αγρότες και επιχειρήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα στην αποδοτική διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων. Ανακοίνωσε ότι οι αρμοδιότητες για τη διανομή των επιδοτήσεων θα μεταφερθούν σταδιακά στην ΑΑΔΕ. Τόνισε επίσης πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους για την αποτροπή καταχρήσεων, ξεκινώντας κατά προτεραιότητα από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις ώστε να επιστραφούν τα ποσά που δόθηκαν αδικαιολόγητα.

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Σε ερώτηση για τις εκλογές, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επιμένοντας ότι η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη. Αν και δήλωσε ανοικτός σε συνεργασίες, επεσήμανε ότι ο σκληρός αντιπολιτευτικός λόγος περιορίζει τις δυνατότητες συνεννόησης.

Σχετικά με τον τουρισμό, μίλησε για ιστορικές επιδόσεις και επενδυτικό ενδιαφέρον, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί πτώσης. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, τόνισε πως η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά θέτει σαφή όρια στη βάση της ευρωπαϊκής στάσης απέναντι σε αμφισβητήσεις και απειλές.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/08/2025 - 14:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Καμία αυτοκριτική από τον πρωθυπουργό για το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης – Φοβάται την κοινοβουλευτική του ομάδα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Καμία αυτοκριτική από τον πρωθυπουργό για το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης – Φοβάται την κοινοβουλευτική του ομάδα

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρωθυπουργός θριαμβολογεί για την βαθιά αντικοινωνική πολιτική του
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρωθυπουργός θριαμβολογεί για την βαθιά αντικοινωνική πολιτική του 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα – Προτεραιότητα η καθημερινότητα του πολίτη
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα – Προτεραιότητα η καθημερινότητα του πολίτη

Κομισιόν για ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» η ανάπτυξη με άλμα του πληθωρισμού στο 3,7%
Οικονομία

Κομισιόν για ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» η ανάπτυξη με άλμα του πληθωρισμού στο 3,7%

Τουρισμός, υγεία και καινοτομία στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας
Αυτοδιοίκηση

Τουρισμός, υγεία και καινοτομία στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας

«Ξέφυγε» πάλι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα- «Πραγματική σύγκλιση» με την Ευρώπη υπόσχεται ο Μητσοτάκης
Οικονομία

«Ξέφυγε» πάλι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα- «Πραγματική σύγκλιση» με την Ευρώπη υπόσχεται ο Μητσοτάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
21/05/2026 - 14:38

ΔΥΠΑ: Έως τις 30 Μαΐου οι αιτήσεις για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ

Νομίσματα
21/05/2026 - 14:29

Bitcoin: «Κολλημένο» στα $77.000 – Γιατί δυσκολεύεται να ξεφύγει από την κρίσιμη ζώνη τάσης

Ειδήσεις
21/05/2026 - 14:22

Ζαχάροβα: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Οι ΗΠΑ αναβιώνουν το Δόγμα Μονρόε

Ναυτιλία
21/05/2026 - 14:21

Ο IMO τιμά την Ελένη Πολυχρονοπούλου για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/05/2026 - 14:11

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google για ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από απάτες

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 14:06

Risk & Compliance Forum 2026 της ICAP CRIF: Μια βραδιά αφιερωμένη στις εξελίξεις γύρω από το Risk, το ESG και το Compliance

Ειδήσεις
21/05/2026 - 13:54

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Καταργείται από το 2028 ο δεύτερος γύρος - Τι προβλέπεται στο νέο κώδικα

Πολιτική
21/05/2026 - 13:48

Μητσοτάκης: Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα – Προτεραιότητα η καθημερινότητα του πολίτη

Ειδήσεις
21/05/2026 - 13:45

Ο Τραμπ ποντάρει στο «Μοντέλο Βενεζουέλας» και στην Κούβα - Οι κρίσιμες διαφορές

Πολιτική
21/05/2026 - 13:39

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Μετέτρεψαν μία απόρρητη διαδικασία στην Επιτροπή Θεσμών σε «σουρωτήρι»

Εμπορεύματα
21/05/2026 - 13:34

Αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου με το Brent όμως πάνω από τα 104$

Ανεμοδείκτης
21/05/2026 - 13:26

«Νίκος Δένδιας» όπως… Ν.Δ.

Πολιτική
21/05/2026 - 13:22

Επιτροπή διεύρυνσης: Η νέα «φουρνιά» προσωπικοτήτων που συντάσσονται με το ΠΑΣΟΚ - Τα ονόματα

Οικονομία
21/05/2026 - 13:17

Κομισιόν για ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» η ανάπτυξη με άλμα του πληθωρισμού στο 3,7%

Ειδήσεις
21/05/2026 - 13:11

Στη Λευκωσία ο Πιερρακάκης για Eurogroup και άτυπο ECOFIN - Στεγαστικό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Πολιτική
21/05/2026 - 13:07

Σακελλαρίδης: Πρέπει να φορολογηθούν περισσότερο οι πλούσιοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα funds

Ανεμοδείκτης
21/05/2026 - 13:06

Δεν είναι και παράλογη η απόσταση του υπουργού Άμυνας από τα «ήρεμα νερά»

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 13:03

Τουρισμός, υγεία και καινοτομία στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
21/05/2026 - 13:01

Πήλιος και Καλοσκάμης στο Allwyn Game Time σε ένα επεισόδιο για πρωταθλητές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/05/2026 - 12:56

ΔΑΑ: Πρώτο και πάλι στην Ευρώπη το αεροδρόμιο της Αθήνας στα βραβεία Routes Europe 2026

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/05/2026 - 12:55

Τα παράπονα των εμπόρων της Αθήνας: Η λίστα με τα προβλήματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
21/05/2026 - 12:45

Μυτιληναίος: Σταθερός στόχος τα €2 δισ. EBITDA - Οι «μοχλοί»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/05/2026 - 12:40

CrediaBank: Απορροφά την Ευρώπη Holdings - Τι προβλέπει η συγχώνευση

Πολιτική
21/05/2026 - 12:37

Η Καρυστιανού ανοίγει τα «χαρτιά» της – Αποκαλυπτήρια του κόμματος και συμβολισμοί

Υγεία
21/05/2026 - 12:32

ECDC: Σημαντική αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ευρώπη

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/05/2026 - 12:17

ΕΦΕΤ: Ανάκληση κατεψυγμένων μπιφτεκιών κοτόπουλου μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 12:02

«Αστακός» η Αθήνα ενόψει Final 4 - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

Πολιτική
21/05/2026 - 11:49

Τσουκαλάς: Ο Δένδιας άδειασε τον Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/05/2026 - 11:47

Πειραιώς: Συμμετέχει ως Key Partner στο φεστιβάλ καινοτομίας Panathēnea 2026

Εμπορεύματα
21/05/2026 - 11:42

CNBC: Πώς εξηγείται η έντονη μεταβλητότητα στα βιομηχανικά μέταλλα - Η περίπτωση του χαλκού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ