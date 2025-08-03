Μητσοτάκης: Διάλογος με Άγκυρα με σαφείς «κόκκινες γραμμές» – Αυστηροί έλεγχοι για ανάκτηση καταχρηστικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε στα πλαίσια συνέντευξής του στο Πρώτο Θέμα της Κυριακής (3/8) αναλυτικά πάνω σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, από την οικονομία και την ενέργεια μέχρι την υγεία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη δημόσια διοίκηση. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να δώσει έμφαση στη σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και τη διαφάνεια, και παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες για το φθινόπωρο.

Αναλυτικότερα:

Περιορισμός του φυσικού αερίου μέσω των ΑΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τιμή του ρεύματος, εξηγώντας ότι διαμορφώνεται από τις δυνάμεις της αγοράς, ενώ η αυξανόμενη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές περιορίζει την εξάρτηση από το φυσικό αέριο: «Έχουμε πλέον περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εγχώρια, από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, γεγονός που μειώνει την εξάρτηση από εισαγόμενο ακριβό φυσικό αέριο».μ Υπογράμμισε ότι σε περιπτώσεις υπερκερδών η κυβέρνηση παρεμβαίνει με έκτακτες φορολογήσεις και επιστροφές στους καταναλωτές.

Ενίσχυση ασφάλειας και διαφάνειας στον σιδηρόδρομο – Έμφαση στη ψηφιοποίηση

Αναφορικά με τις υποδομές και ειδικά το σιδηροδρομικό δίκτυο, τόνισε την αναδιοργάνωση με τη συγχώνευση ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑ-ΟΣΕ, και την εφαρμογή νέων συστημάτων για ενίσχυση της ασφάλειας και της διαφάνειας.

Έμφαση δόθηκε στη συνέχιση της ψηφιοποίησης του κράτους μέσω του gov.gr, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση πολιτών. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ταχύτερη απονομή συντάξεων και την αποτελεσματικότητα που φέρνουν οι ψηφιακές υπηρεσίες.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, τη χαρακτήρισε ως κοσμογονική εξέλιξη με άγνωστες προεκτάσεις, διευκρινίζοντας ότι η πολιτική χρειάζεται πάντα ανθρώπινη κρίση, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Καμία ιδιωτικοποίηση στο ΕΣΥ

Όσον αφορά την υγεία, διέψευσε προθέσεις ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ και παρουσίασε τα σχέδια αναβάθμισης νοσοκομείων, ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας και χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ακόμη και στις απομακρυσμένες περιοχές.

Συνέχιση του διαλόγη με την Τουρκία παρά τις εντάσεις

Όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τη στάση της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση των σχέσεων, αλλά θέτει σαφή όρια στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ανάλογα με τη συμπεριφορά της Άγκυρας, ιδιαίτερα όσον αφορά το casus belli και τις αμφισβητούμενες περιοχές.

Αύξηση, μισθών, μείωση ανεργίας και κάθαρση στον ΟΠΕΚΕ μέσω μεταφοράς στην ΑΑΔΕ

Στα οικονομικά, αναφέρθηκε στην αύξηση μισθών και μείωση της ανεργίας, με προτεραιότητα να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε μέτρα σταθεροποίησης του ενεργειακού κόστους, όπως τα «μπλε τιμολόγια» για αγρότες και επιχειρήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα στην αποδοτική διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων. Ανακοίνωσε ότι οι αρμοδιότητες για τη διανομή των επιδοτήσεων θα μεταφερθούν σταδιακά στην ΑΑΔΕ. Τόνισε επίσης πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους για την αποτροπή καταχρήσεων, ξεκινώντας κατά προτεραιότητα από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις ώστε να επιστραφούν τα ποσά που δόθηκαν αδικαιολόγητα.

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Σε ερώτηση για τις εκλογές, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επιμένοντας ότι η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη. Αν και δήλωσε ανοικτός σε συνεργασίες, επεσήμανε ότι ο σκληρός αντιπολιτευτικός λόγος περιορίζει τις δυνατότητες συνεννόησης.

Σχετικά με τον τουρισμό, μίλησε για ιστορικές επιδόσεις και επενδυτικό ενδιαφέρον, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί πτώσης. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, τόνισε πως η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά θέτει σαφή όρια στη βάση της ευρωπαϊκής στάσης απέναντι σε αμφισβητήσεις και απειλές.