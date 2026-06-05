Η πρώτη διεθνής πτήση υδροπλάνων Ελλάδα – Αλβανία: Στόχος ένα δίκτυο στη Μεσόγειο

Με αφετηρία τα Ιωάννινα και προορισμό τον Αυλώνα, η Hellenic Seaplanes υλοποιεί μια αποστολή που αποτελεί την πρώτη σύνδεση δύο χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω υδροπλάνου, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου θαλάσσιων αερομεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

Λίγες ώρες πριν την αναχώρηση της πρώτης διεθνούς αποστολής υδροπλάνου από τα Ιωάννινα προς τον Αυλώνα της Αλβανίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Hellenic Seaplanes κ. Νικόλα Χαραλάμπους με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών κ. Θωμά Μπέγκα και τον κ. Γιώργο Βέρμπη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμος Ιωαννιτών ενημέρωσε την εταιρεία ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτικές διαδικασίες για το υδατοδρόμιο της λίμνης Παμβώτιδας και ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του. Από την πλευρά της Hellenic Seaplanes παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της πρώτης διεθνούς πτήσης υδροπλάνου μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής διασυνοριακών αερομεταφορών στην περιοχή, με τον Δήμαρχο να εκφράζει τις ευχές του για ασφαλείς πτήσεις.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Μπέγκας ανέφερε μεταξύ άλλων: «…Η σημερινή πτήση αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό και ελπιδοφόρο βήμα για την περιοχή μας, καθώς αναδεικνύει στην πράξη τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου υδροπλάνων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και των Βαλκανίων.

Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον ιδρυτή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλα Χαραλάμπους, καθώς και με τον κ. Γιώργο Βέρμπη, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των VIP ελικοπτέρων και ιδιωτικών αεροσκαφών και συνεργάζεται με την εταιρεία. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται για τα Ιωάννινα μέσα από νέες μορφές αεροπορικής διασύνδεσης και ποιοτικού τουρισμού».

Η πρώτη διεθνής αποστολή υδροπλάνου μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας πραγματοποιείται έπειτα από επίσημη πρόσκληση των αλβανικών αρχών και σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας που στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών, δικτύων υδροπλάνων και νέων διασυνοριακών διαδρόμων μετακίνησης, οι οποίοι θα συνδέουν παράκτιες πόλεις, νησιωτικές περιοχές και τουριστικούς προορισμούς σε όλη τη Μεσόγειο.

Οι πτήσεις προς Αυλώνα και Πόγραδετς αποτελούν την πρώτη πρακτική εφαρμογή ενός σχεδίου που φιλοδοξεί να καταστήσει την Ελλάδα κέντρο τεχνογνωσίας, ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύων υδροπλάνων για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η Hellenic Seaplanes, έχοντας ήδη δημιουργήσει το μεγαλύτερο δίκτυο αδειοδοτημένων υδατοδρομίων στην Ελλάδα, προχωρά στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στη διεθνή ανάπτυξη ενός νέου οικοσυστήματος μεταφορών που αξιοποιεί τη θάλασσα ως φυσική υποδομή μετακίνησης.

Η σύνδεση Ελλάδας και Αλβανίας αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς στον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας προβλέπεται η σταδιακή ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου που θα ενώνει χώρες της Αδριατικής, του Ιονίου, της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο περιφερειακής συνδεσιμότητας, τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικής συνεργασίας.

Για τις πρώτες πτήσεις στην Αλβανία και το πλάνο διασυνδέσεων στη Μεσόγειο με υδροπλάνα, ο CEO της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους δήλωσε: «Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς μια νέα διαδρομή, αλλά έναν νέο τρόπο με τον οποίο οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Η πτήση Ελλάδας – Αλβανίας είναι το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου οράματος που θέλει τη χώρα μας να πρωταγωνιστεί στη δημιουργία του πρώτου δικτύου υδροπλάνων της Μεσογείου. Η Ελλάδα δεν εξάγει μόνο τουρισμό. Μπορεί να εξάγει τεχνογνωσία, υποδομές, καινοτομία και ένα νέο μοντέλο βιώσιμης συνδεσιμότητας για ολόκληρη την περιοχή.»