Κρεμλίνο: Η Ευρώπη σαμποτάρει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες Τραμπ για το Ουκρανικό

Ευθύνες στις ευρωπαϊκές χώρες για την αδυναμία επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία επέρριψε το Κρεμλίνο, κατηγορώντας τις πως παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να βάλει τέλος στον πόλεμο. Όπως τόνισε η ρωσική ηγεσία, η Μόσχα θα συνεχίσει τη στρατιωτική της επιχείρηση μέχρι να δει «πραγματικά σημάδια» ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους κρατικών ρωσικών ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε λόγο για ένα «ευρωπαϊκό κόμμα του πολέμου», το οποίο, όπως είπε, σαμποτάρει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που καταβάλλουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ρωσία.

«Είμαστε ευγνώμονες στον πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειές του», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Ωστόσο, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, καθώς δεν έχουμε δει καμία αντίστοιχη κίνηση από την Ουκρανία που να δείχνει διάθεση για ειρήνη».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τραμπ να αποσυρθεί προσωρινά από τις διαπραγματεύσεις

Οι δηλώσεις του Πεσκόφ έρχονται μόλις μία ημέρα μετά από σχετικό δημοσίευμα του ιστότοπου Axios, σύμφωνα με το οποίο αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον θεωρούν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες παίζουν διπλό ρόλο. Ενώ εμφανίζονται δημοσίως να στηρίζουν τις αμερικανικές προσπάθειες για ειρηνική επίλυση, την ίδια στιγμή φέρονται να υπονομεύουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την τελευταία διπλωματική συνάντηση στην Αλάσκα.

Το Axios αναφέρει επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί προσωρινά από τις διαπραγματεύσεις, μέχρι να διαπιστωθεί αν Ρωσία και Ουκρανία είναι πραγματικά πρόθυμες να επιδείξουν ευελιξία.

«Θα κάνουμε ένα βήμα πίσω και θα παρακολουθήσουμε. Ας παλέψουν λίγο ακόμα και βλέπουμε», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά ανώτατος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και ταυτόχρονα να δημιουργούν παράλογες προσδοκίες, περιμένοντας από την Αμερική να πληρώσει το λογαριασμό», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει την κατάσταση, είναι δική της επιλογή».

Αξιωματούχοι ανέφεραν, επίσης, ότι οι συνομιλίες με τη Βρετανία και τη Γαλλία είναι πιο παραγωγικές, ενώ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση άλλων ευρωπαϊκών χωρών που, όπως είπαν, κρατούν μια στάση καθυστέρησης ή αντίστασης σε πιο αποφασιστικά μέτρα.

Οι ΗΠΑ φέρονται να προωθούν την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διακοπής εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Ευρώπη, καθώς και την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες, όπως η Ινδία και η Κίνα — αντίστοιχες με αυτές που έχει επιβάλει ήδη η Ουάσιγκτον.

Ο κορυφαίος αξιωματούχος των ΗΠΑ, κλείνοντας τις δηλώσεις του προς το Axios, σχολίασε δηκτικά: «Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι η τέχνη του εφικτού. Αλλά ορισμένοι Ευρωπαίοι φαίνεται να ζουν ακόμη σε μια παραμυθένια χώρα, αγνοώντας ότι για να χορέψει κανείς τανγκό, χρειάζονται δύο».