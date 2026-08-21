Οι 20 αεροπορικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο το 2026

Οι χρηματιστηριακές αξίες των αεροπορικών εταιρειών παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση, από παγκόσμιους αερομεταφορείς με εκτεταμένα δίκτυα έως εταιρείες εξαιρετικά χαμηλού κόστους.

Το Visual Capitalist παρουσιάζει τις 20 πιο πολύτιμες εισηγμένες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, με βάση τη χρηματιστηριακή τους αξία (market capitalization), χρησιμοποιώντας στοιχεία του Ιουλίου 2026 από το CompaniesMarketCap. Οι κρατικές αεροπορικές εταιρείες δεν περιλαμβάνονται.

Η Delta και οι τρεις μεγάλοι αμερικανικοί αερομεταφορείς

Η Delta Air Lines κατατάσσεται ως η πιο πολύτιμη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο. Τον Ιούλιο του 2026, η χρηματιστηριακή της αξία ανερχόταν σε 58,5 δισ. δολάρια, δηλαδή 18 δισ. δολάρια περισσότερα από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της, τη United Airlines.

Ιδρύθηκε το 1925, έχει την έδρα της στην Ατλάντα, πραγματοποιεί περισσότερες από 5.400 πτήσεις καθημερινά και αποτελεί ιδρυτικό μέλος της αεροπορικής συμμαχίας SkyTeam.

Μεταξύ των τριών μεγάλων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών, η διαφορά στις αποτιμήσεις είναι σημαντική. Η United Airlines κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως, με χρηματιστηριακή αξία 40,1 δισ. δολάρια, ενώ η American Airlines αποτιμάται στα 10,1 δισ. δολάρια, δηλαδή λιγότερο από το ένα πέμπτο της χρηματιστηριακής αξίας της Delta.

Η American Airlines βρίσκεται πίσω από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές της, λόγω χαμηλότερης κερδοφορίας και υψηλότερου χρέους. Η Southwest Airlines, έχει αξία 22,3 δισ. δολάρια, παρότι δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη Βόρεια Αμερική.

Η Ryanair ηγείται εκτός ΗΠΑ

Η Ryanair ξεχωρίζει ως η αεροπορική εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Με αξία 31,1 δισ. δολάρια, η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία εξαιρετικά χαμηλού κόστους κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως, μπροστά από μεγάλους αεροπορικούς ομίλους όπως οι IAG και Lufthansa.

Η αεροπορική εταιρεία, με έδρα το Δουβλίνο, μεταφέρει περισσότερους επιβάτες και πραγματοποιεί περισσότερες πτήσεις από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία.

Το μοντέλο χαμηλού κόστους της Ryanair συνδυάζει χαμηλές βασικές τιμές εισιτηρίων με πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες όπως η παράδοση αποσκευών και η επιλογή θέσης.

Η Ασία καταλαμβάνει τις μισές θέσεις της κορυφαίας 20άδας

Οι πέντε πιο πολύτιμες αεροπορικές εταιρείες έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, όμως οι ασιατικές αεροπορικές εταιρείες καταλαμβάνουν 10 από τις 20 θέσεις της κατάταξης.

Η IndiGo ηγείται στην περιοχή, με χρηματιστηριακή αξία 21,1 δισ. δολάρια, ακολουθούμενη από την Air China (18,8 δισ. δολάρια) και τη Singapore Airlines (18,7 δισ. δολάρια).

Τέσσερις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται στην κορυφαία 20άδα, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 53 δισ. δολάρια.

Στην κατάταξη εμφανίζονται επίσης αεροπορικές εταιρείες από το Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν, αναδεικνύοντας το εύρος και τη σημασία της ασιατικής αγοράς αερομεταφορών.

Η LATAM Airlines (15,7 δισ. δολάρια) και η Qantas (10,8 δισ. δολάρια) είναι οι μοναδικές αεροπορικές εταιρείες από τη Νότια Αμερική και την Ωκεανία, αντίστοιχα, που καταφέρνουν να μπουν στην κορυφαία 20άδα.