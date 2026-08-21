ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρωσία: Δηλώνει πρόθυμη για restart του διαλόγου για Ουκρανία και πυρηνικά
Ειδήσεις
10:25 - 21 Αυγ 2026

Ρωσία: Δηλώνει πρόθυμη για restart του διαλόγου για Ουκρανία και πυρηνικά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ρωσία είναι έτοιμη να εξετάσει νέες προτάσεις για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει να αντανακλά τις «πραγματικότητες επί του πεδίου».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σε συνέντευξή του στο ρωσικό μέσο News.ru, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδείξει διάθεση για «εποικοδομητικό διάλογο» και μεγαλύτερη «κατανόηση της ρωσικής θέσης».

«Σε αυτό το στάδιο, μεγαλύτερη σημασία έχει το κατά πόσο η Ουάσιγκτον είναι σε θέση να επηρεάσει τις αποφάσεις του καθεστώτος του Κιέβου και των Ευρωπαίων υποστηρικτών του, οι οποίοι εξακολουθούν να ονειρεύονται μια “στρατηγική ήττα” της Ρωσίας», ανέφερε, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε στασιμότητα, εν μέσω της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν διαθέτει ακόμη πληροφορίες για ενδεχόμενη νέα επίσκεψη στη Μόσχα των Αμερικανών απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν πρωταγωνιστήσει στις επαφές με τη ρωσική πλευρά.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τον περασμένο μήνα, μετά τη συνάντησή του στη Μανίλα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν διαφαίνεται άμεση συμφωνία και ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να βρουν «τη χρυσή τομή» μεταξύ των διαφορετικών θέσεων.

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να ακούσει νέες ιδέες του Ρούμπιο και να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουάσιγκτον.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να ακούσει οποιεσδήποτε λογικές προτάσεις και ιδέες, οι οποίες θα ευθυγραμμίζονται με τους στόχους που έχει θέσει ο Ρώσος πρόεδρος και θα ανταποκρίνονται στις “πραγματικότητες επί του πεδίου”», είπε.

Μετά από σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια πολέμου, η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της διεθνώς αναγνωρισμένης επικράτειας της Ουκρανίας. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις, επιμένοντας όμως ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις λεγόμενες «νέες πραγματικότητες επί του πεδίου».

Στο επίκεντρο και οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ριαμπκόφ άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα επιθυμεί να διατηρήσει τον διάλογο με την Ουάσιγκτον και για τα πυρηνικά όπλα.

Η συνθήκη New START για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων έληξε τον Φεβρουάριο, αφήνοντας για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα τα δύο μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια του κόσμου χωρίς δεσμευτικούς περιορισμούς.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να τηρεί τα όρια της συνθήκης για τους πυραύλους και τις πυρηνικές κεφαλές, υπό την προϋπόθεση ότι θα πράττει το ίδιο και η Ουάσιγκτον.

«Παραμένουμε ανοιχτοί, στο μέλλον, στην εξεύρεση πολιτικών και διπλωματικών τρόπων για τη σταθεροποίηση αυτού του τομέα», δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΧΑ: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Η Wall Street βάζει εμπόδια στον ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Η Wall Street βάζει εμπόδια στον ΓΔ

Γερμανία: Σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν βρίσκει εξειδικευμένους εργαζόμενους
Ειδήσεις

Γερμανία: Σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν βρίσκει εξειδικευμένους εργαζόμενους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουνάμι χρέους στις αγορές: Τα $40 τρισ. των ΗΠΑ αναζητούν αγοραστές
Ομόλογα

Τσουνάμι χρέους στις αγορές: Τα $40 τρισ. των ΗΠΑ αναζητούν αγοραστές

Meta: Στο εδώλιο για την ασφάλεια των παιδιών – Ο πρώην μηχανικός που «δείχνει» τον Ζάκερμπεργκ
Ειδήσεις

Meta: Στο εδώλιο για την ασφάλεια των παιδιών – Ο πρώην μηχανικός που «δείχνει» τον Ζάκερμπεργκ

Τελεσίγραφο Βανς στο Ιράν: Καλύτερη σχέση με τη Δύση ή οικονομικός στραγγαλισμός
Ειδήσεις

Τελεσίγραφο Βανς στο Ιράν: Καλύτερη σχέση με τη Δύση ή οικονομικός στραγγαλισμός

ΗΠΑ: Νέος γύρος κυρώσεων κατά της Κούβας – Στο στόχαστρο εννέα οντότητες και τρία πρόσωπα
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Νέος γύρος κυρώσεων κατά της Κούβας – Στο στόχαστρο εννέα οντότητες και τρία πρόσωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
21/08/2026 - 11:53

ΟΟΣΑ: Η ανεργία των νέων έπεσε, αλλά τα «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
21/08/2026 - 11:41

Παππάς για πρόωρη αποπληρωμή χρέους: Ένα ευρώ στην κοινωνία, επτά στους δανειστές

Business Facts
21/08/2026 - 11:35

Οι 20 αεροπορικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο το 2026

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
21/08/2026 - 11:25

Η METLEN πραγματοποίησε την πρώτη καύση απορριμμάτων στη μονάδα Protos ERF στο Ην. Βασίλειο

Ειδήσεις
21/08/2026 - 11:21

Γαύδος: Διάσωση 131 μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες

Πολιτική
21/08/2026 - 11:11

Μαρινάκης: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα της ΔΕΘ – Τι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες και στεγαστικό

Ανακοινώσεις
21/08/2026 - 11:04

CrediaBank: Η Αν. Καϊμάκη νέα γενική διευθύντρια συμμόρφωσης και διακυβέρνησης

Ομόλογα
21/08/2026 - 10:46

Τσουνάμι χρέους στις αγορές: Τα $40 τρισ. των ΗΠΑ αναζητούν αγοραστές

Ειδήσεις
21/08/2026 - 10:28

Στην «πρέσα» η βρετανική οικονομία με έλλειμμα-έκπληξη £1,8 δισ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
21/08/2026 - 10:25

Ρωσία: Δηλώνει πρόθυμη για restart του διαλόγου για Ουκρανία και πυρηνικά

Αναλύσεις
21/08/2026 - 10:00

ΧΑ: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Η Wall Street βάζει εμπόδια στον ΓΔ

Ειδήσεις
21/08/2026 - 09:54

Γερμανία: Σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν βρίσκει εξειδικευμένους εργαζόμενους

Ειδήσεις
21/08/2026 - 09:43

Meta: Στο εδώλιο για την ασφάλεια των παιδιών – Ο πρώην μηχανικός που «δείχνει» τον Ζάκερμπεργκ

Χρηματιστήρια
21/08/2026 - 09:31

Μεικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές μετά το sell-off στη Wall Street

Ειδήσεις
21/08/2026 - 09:17

Επτά κράτη αντιδρούν στους νέους εποικισμούς του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Τεχνολογία
21/08/2026 - 09:04

Ποιοι κερδίζουν από την έκρηξη των data centers

Πολιτική
21/08/2026 - 08:48

ΣτΕ: Μόνο με νόμο εφικτή η επαναφορά των δώρων

Εργασιακά
21/08/2026 - 08:39

«Τουρισμός για Όλους»: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν την επιδότηση

Ειδήσεις
21/08/2026 - 08:19

Τελεσίγραφο Βανς στο Ιράν: Καλύτερη σχέση με τη Δύση ή οικονομικός στραγγαλισμός

Οικονομία
21/08/2026 - 08:11

Κυβέρνηση: Αναζητά αναχώματα για έναν νέο γύρο ενεργειακής ακρίβειας

Magazino
21/08/2026 - 08:00

Πώς αλλάζει ο τρόπος που ενημερώνονται οι Έλληνες – Τι συμβαίνει με τον έντυπο Τύπο

Εμπορεύματα
21/08/2026 - 07:49

Οι χώρες που αγοράζουν (και πωλούν) περισσότερο χρυσό από το 2020

Ειδήσεις
20/08/2026 - 23:45

Exxon Mobil: Έφτασε στη Γουιάνα η 5η FPSO – Στα 250.000 βαρέλια ημερησίως η δυναμικότητα

Χρηματιστήρια
20/08/2026 - 23:12

Wall: Απώλειες άνω των 700 μονάδων για Dow – Εκτόξευση αποδόσεων και πετρέλαιο πιέζουν τις μετοχές

Ειδήσεις
20/08/2026 - 23:10

ΗΠΑ: Νέος γύρος κυρώσεων κατά της Κούβας – Στο στόχαστρο εννέα οντότητες και τρία πρόσωπα

Ειδήσεις
20/08/2026 - 22:55

Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού – Ισχυρή δόνηση συγκλόνισε το νότιο τμήμα της χώρας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
20/08/2026 - 22:50

Παρατείνονται έως τις 3 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη

Ειδήσεις
20/08/2026 - 22:30

Οι νέοι «kingmakers» των ΗΠΑ: Crypto, AI και στοιχήματα σκορπούν εκατομμύρια στις κάλπες

Ειδήσεις
20/08/2026 - 22:10

Καιρός: Νέος καύσωνας προ των πυλών – «40άρια» το Σαββατοκύριακο, επιμένει η ζέστη έως την Τετάρτη

Ειδήσεις
20/08/2026 - 21:49

«Πέταξε» στα 6,16 μ. ο Καραλής στη Λωζάνη – Νέο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ