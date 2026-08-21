Ρωσία: Δηλώνει πρόθυμη για restart του διαλόγου για Ουκρανία και πυρηνικά

Η Ρωσία είναι έτοιμη να εξετάσει νέες προτάσεις για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει να αντανακλά τις «πραγματικότητες επί του πεδίου».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σε συνέντευξή του στο ρωσικό μέσο News.ru, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδείξει διάθεση για «εποικοδομητικό διάλογο» και μεγαλύτερη «κατανόηση της ρωσικής θέσης».

«Σε αυτό το στάδιο, μεγαλύτερη σημασία έχει το κατά πόσο η Ουάσιγκτον είναι σε θέση να επηρεάσει τις αποφάσεις του καθεστώτος του Κιέβου και των Ευρωπαίων υποστηρικτών του, οι οποίοι εξακολουθούν να ονειρεύονται μια “στρατηγική ήττα” της Ρωσίας», ανέφερε, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε στασιμότητα, εν μέσω της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν διαθέτει ακόμη πληροφορίες για ενδεχόμενη νέα επίσκεψη στη Μόσχα των Αμερικανών απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν πρωταγωνιστήσει στις επαφές με τη ρωσική πλευρά.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τον περασμένο μήνα, μετά τη συνάντησή του στη Μανίλα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν διαφαίνεται άμεση συμφωνία και ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να βρουν «τη χρυσή τομή» μεταξύ των διαφορετικών θέσεων.

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να ακούσει νέες ιδέες του Ρούμπιο και να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουάσιγκτον.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να ακούσει οποιεσδήποτε λογικές προτάσεις και ιδέες, οι οποίες θα ευθυγραμμίζονται με τους στόχους που έχει θέσει ο Ρώσος πρόεδρος και θα ανταποκρίνονται στις “πραγματικότητες επί του πεδίου”», είπε.

Μετά από σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια πολέμου, η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της διεθνώς αναγνωρισμένης επικράτειας της Ουκρανίας. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις, επιμένοντας όμως ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις λεγόμενες «νέες πραγματικότητες επί του πεδίου».

Στο επίκεντρο και οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ριαμπκόφ άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα επιθυμεί να διατηρήσει τον διάλογο με την Ουάσιγκτον και για τα πυρηνικά όπλα.

Η συνθήκη New START για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων έληξε τον Φεβρουάριο, αφήνοντας για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα τα δύο μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια του κόσμου χωρίς δεσμευτικούς περιορισμούς.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να τηρεί τα όρια της συνθήκης για τους πυραύλους και τις πυρηνικές κεφαλές, υπό την προϋπόθεση ότι θα πράττει το ίδιο και η Ουάσιγκτον.

«Παραμένουμε ανοιχτοί, στο μέλλον, στην εξεύρεση πολιτικών και διπλωματικών τρόπων για τη σταθεροποίηση αυτού του τομέα», δήλωσε ο Ριαμπκόφ.