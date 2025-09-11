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Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον επεκτατισμό του Πούτιν και τον... αδιάφορο Τραμπ
Ειδήσεις
08:02 - 11 Σεπ 2025

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον επεκτατισμό του Πούτιν και τον... αδιάφορο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Έχει η Ευρώπη το σθένος για μια μάχη; Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη (10/9).

Παρουσιάζοντας το όραμά της για την ΕΕ, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «αυτή πρέπει να είναι η στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης», δεσμευόμενη να διαθέσει εκ των προτέρων χρηματοδότηση για την Ουκρανία και υπερασπιζόμενη τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το εμπόριο, που συνήφθη το καλοκαίρι, ως «την καλύτερη δυνατή συμφωνία» που υπάρχει».

Η ομιλία δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Τη νύχτα, η Πολωνία επιβεβαίωσε ότι κατέρριψε ρωσικά drones που είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της — η πιο σοβαρή κλιμάκωση μεταξύ Ρωσίας και κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε συναγερμό στις Βρυξέλλες. Οι πρεσβευτές της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν το ζήτημα σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση το απόγευμα, ενώ η φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «απερίσκεπτη και άνευ προηγουμένου παραβίαση», προσθέτοντας ότι η Ευρώπη «στέκεται πλήρως αλληλέγγυα προς την Πολωνία».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι τα μέλη της συμμαχίας θα υπερασπιστούν «κάθε εκατοστό» της επικράτειάς τους.

Μετά το περιστατικό, η Πολωνία ενεργοποίησε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, μια διάταξη που προβλέπει διαβουλεύσεις για ενδεχόμενη απάντηση. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επιβεβαίωσε 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, με «σημαντικό» αριθμό drones να προέρχονται από τη Λευκορωσία.

Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, είναι η πρώτη φορά που η Πολωνία τα κατέρριψε. Η κατάσταση έφερε την Πολωνία πιο κοντά από ποτέ σε ανοιχτή σύγκρουση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο Τουσκ σε συνεδρίαση του κοινοβουλίου στη Βαρσοβία νωρίτερα σήμερα.

Καθώς οι σύμμαχοι αγωνίζονται να αντιδράσουν στην κλιμάκωση, το βασικό ερώτημα είναι αν αυτή ήταν σκόπιμη.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και σφοδρή επικρίτρια της Ρωσίας, Κάγια Κάλας, είπε ότι οι ενδείξεις έδειχναν πως η παραβίαση ήταν εσκεμμένη. Ο Ρούτε τόνισε ότι, είτε ήταν εσκεμμένη είτε όχι, ήταν «απολύτως απερίσκεπτη», προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αξιολόγηση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού του, δήλωσε ότι η εισβολή ήταν «απλά απαράδεκτη» και ότι θα μιλήσει με τον Ρούτε του ΝΑΤΟ.

Με ενδιαφέρον περίμενε βέβαια η ΕΕ και μία τοποθέτηση από την Ουάσινγκτον, εν μέσω ενδείξεων ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χάνει την υπομονή του με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τελικά, ο Τραμπ δεν αντέδρασε και τόσο αιχμηρά. Αντίθετα, εμφανίστηκε σκεπτικός σχετικά με το αν πρόκειται πράγματι για ένα σοβαρό περιστατικό ή αν η Ευρώπη αντιδρά λίγο υπερβολικά.

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