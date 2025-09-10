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«Σκληρή» συνάντηση Στάρμερ-Χέρτζογκ - Η Γάζα στο επίκεντρο της διαφωνίας
Ειδήσεις
23:09 - 10 Σεπ 2025

«Σκληρή» συνάντηση Στάρμερ-Χέρτζογκ - Η Γάζα στο επίκεντρο της διαφωνίας

Reporter.gr Newsroom
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Μια «σκληρή» συνάντηση που κάλυψε βαθιές διαφωνίες σχετικά με την πρόσφατη πολιτική κάθε χώρας είχαν ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, στο Ντάουνινγκ Στριτ την Τετάρτη (10/9), σύμφωνα με δηλώσεις του πρώτου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την επέκταση των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Χαμάς με την εκτόξευση αεροπορικού χτυπήματος που στόχευε τη δολοφονία πολιτικών ηγετών της ισλαμιστικής οργάνωσης στο Κατάρ, έναν Βρετανό σύμμαχο στη Μέση Ανατολή, γεγονός που καταδίκασε ο Στάρμερ.

Το Ισραήλ έχει εξοργιστεί από τα σχέδια της Βρετανίας να ενταχθεί σε άλλες δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και του Καναδά, στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αργότερα αυτό το μήνα - εκτός αν το Ισραήλ πληροί τους όρους, όπως η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Ειπώθηκαν σκληρά και δυνατά λόγια και σαφώς μπορούμε να διαφωνήσουμε, γιατί όταν συναντώνται σύμμαχοι, μπορούν να διαφωνήσουν. Είμαστε και οι δύο δημοκρατίες», δήλωσε ο Χέρτζογκ σε μεταγενέστερη εκδήλωση στο Chatham House.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το σχέδιο του Στάρμερ για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση και οι απόψεις του για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ήταν η αιτία της διαφωνίας και πρόσθεσε ότι είχε προσκαλέσει τη βρετανική κυβέρνηση να πραγματοποιήσει αποστολή διερεύνησης των γεγονότων στο Ισραήλ.

Το γραφείο του Στάρμερ ανέφερε ότι ο Βρετανός ηγέτης παρακάλεσε τον Χέρτζογκ να αλλάξει στάση σχετικά με τη Γάζα, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση και προτρέποντας το Ισραήλ να επιτρέψει την παροχή βοήθειας και να σταματήσει τις επιθετικές επιχειρήσεις. Ο Στάρμερ επανέλαβε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ είναι μακροχρόνιοι σύμμαχοι και παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια για μια διαρκή ειρήνη τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους.

Νωρίτερα, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν μια σύντομη χειραψία χωρίς χαμόγελα στα σκαλιά της Ντάουνινγκ Στριτ πριν μπουν στο κτίριο. Ο Στάρμερ έθεσε, επίσης, στον Χέρτζογκ το θέμα της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στο Κατάρ, καταδικάζοντας το περιστατικό ως «εντελώς απαράδεκτο».

«Είπε ότι οι επιδρομές αποτελούν κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας ενός βασικού εταίρου και δεν συμβάλλουν σε τίποτα στην εξασφάλιση της ειρήνης που όλοι επιθυμούμε διακαώς», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Βρετανία έχει υποσχεθεί να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργότερα αυτό το μήνα, εκτός αν το Ισραήλ πληροί τέσσερις προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η λήξη του πολέμου στη Γάζα και η παροχή περισσότερης βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

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