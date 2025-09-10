Φον ντερ Λάιεν: Υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία - Μηνύματα για στεγαστικό και Ισραήλ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διασφαλίζοντας πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις του μπλοκ έναντι ξένων ανταγωνιστών, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Διασφαλίσαμε ότι η Ευρώπη πέτυχε την καλύτερη δυνατή συμφωνία και εξασφαλίσαμε σχετικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες μας», τόνισε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι ορισμένοι από τους άμεσους ανταγωνιστές της ΕΕ αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερους δασμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δήλωση της επικεφαλής της Κομισιόν έρχεται μετά από επικρίσεις βουλευτών της ΕΕ για τη συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ δεσμεύεται να μειώσει τους δικούς της δασμούς, ενώ οι ΗΠΑ καθιερώνουν γενικό δασμό 15% στα προϊόντα που εισάγονται από την Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει τους επόμενους μήνες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση των δασμών της ΕΕ στα βιομηχανικά προϊόντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι ορισμένες χώρες έχουν εξασφαλίσει χαμηλότερο βασικό δασμό από τις ΗΠΑ σε σχέση με το 15% που επιβάλλεται στην ΕΕ, αλλά τόνισε ότι οι νέοι δασμοί δεν θα προστεθούν στους προϋπάρχοντες, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες άλλες χώρες.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συμφωνίας για την οικονομία της ΕΕ, σημειώνοντας ότι οι εξαγωγές αγαθών στις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνουν τα 500 δισ. ευρώ ετησίως και στηρίζουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας. «Η συμφωνία παρέχει κρίσιμης σημασίας σταθερότητα στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ σε μια εποχή σοβαρής παγκόσμιας ανασφάλειας. Σκεφτείτε τις επιπτώσεις ενός ολοκληρωτικού εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ. Φανταστείτε το χάος», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Για τη Γάζα

Η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε και κυρώσεις προς την κυβέρνηση του Ισραήλ για τη Γάζα: «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει συνταράξει τη συνείδηση της ανθρωπότητας. Οι εικόνες είναι ολέθριες και θέλω να στείλω σαφές μήνυμα: ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου, πρέπει να σταματήσει. Είναι επίσης κάτι που εντάσσεται σε μια μετατόπιση που είναι απαράδεκτη: τα σχέδια για τον οικονομικό στραγγαλισμό, τον εποικισμό, οι δηλώσεις ακροδεξιών υπουργών της ισραηλινής κυβέρνησης που υποκινούν βία και υπονομεύουν το όραμα των δύο κρατών. Δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβαίνει αυτό. Η αδυναμία της Ευρώπης να ανταποκριθεί είναι επώδυνη, πρέπει να δείξει τον δρόμο όπως έχει κάνει στο παρελθόν. Η ανθρωπιστική μας βοήθεια υπερβαίνει κατά πολύ των άλλων εταίρων, αλλά πρέπει να κάονυμε περισσότερα. Θα προτείνω μια δέσμη μέτρων.



Αναστέλουμε ως Επιτροπή τη διμερή μας στήριξη στο Ισραήλ, προτείνουμε κυρώσεις κατά των ακραίων υπουργών και των βίαιων εποίκων και τη μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης για θέματα σχετικά με το εμπόριο».

Σημειώνεται ότι λίγη ώρα μετά ήρθαν οι πρώτες αντιδράσεις από το Ισραήλ, καθώς ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ, είπε σε έντο τόνο ότι η στάση της ΕΕ είναι «εξαιρετικά λυπηρή» και ότι στέλνει ένα «λάθος μήνυμα» που ενδυναμώνει τη Χαμάς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σάαρ υποστήριξε ότι τα σχόλια της Κομισιόν «απηχούν την προπαγάνδα της Χαμάς και των εταίρων της», ενώ επέμεινε ότι η ΕΕ «ενδυναμώνει τον ριζοσπαστικό άξονα στη Μέση Ανατολή». «Το Ισραήλ διεξάγει έναν υπαρξιακό πόλεμο ενάντια σε εξτρεμιστές που επιδιώκουν την εξάλειψή του. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να το στηρίξει, αντί να το πλήττει», τόνισε.

Στεγαστικό

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε στην ομιλία της και την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση και ένα νέο «Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Στέγαση», το οποίο θα αναθεωρήσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, θα διευκολύνει την κατασκευή νέων κατοικιών και φοιτητικών εστιών και θα προτείνει μια νομική πρωτοβουλία για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις.



«Οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 20 % από το 2015. Οι άδειες οικοδομής έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 20 % σε πέντε χρόνια. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια κρίση στέγασης. Είναι μια κοινωνική κρίση», δήλωσε.

Να σημειωθεί, τέλος πως στην αρχή της ομιλίας της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στη χθεσινή εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τονίζοντας πως «στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη».