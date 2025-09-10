Ο Τραμπ αμφιβάλλει… για την επιδρομή των ρωσικών drones στην Πολωνία

Με μια αινιγματική ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε το περιστατικό με την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones, που από το πρωί της Τετάρτης (10/9) έχει προκαλέσει αναστάτωση και εκτεταμένες διεθνείς αντιδράσεις.

«Τι συμβαίνει; Η Ρωσία παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Για να δούμε!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, μάλλον με κάποια... δόση αμφισβήτησης.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πολωνό ομόλογό του, Κάρολ Ναβρότσκι, μέσα στην ημέρα.

Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί, ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ θα έχει - το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) - συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε ως «μύθευμα» το ότι τα ρωσικά drones πέρασαν εσκεμμένα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, κάτιι που είχε ήδη δηλώσει και ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, λέγοντας πως δεν υπήρχε σχέδιο για πλήγματα σε στόχους στην Πολωνία.