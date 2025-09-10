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WSJ: Η OpenAI «κλείδωσε» συμβόλαιο $300 δισ. με την Oracle
Επιχειρήσεις
22:28 - 10 Σεπ 2025

WSJ: Η OpenAI «κλείδωσε» συμβόλαιο $300 δισ. με την Oracle

Reporter.gr Newsroom
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Η Oracle κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής της στη χθεσινή μετασυνεδριακή διαπραγμάτευση, μετά την ανακοίνωση ότι υπέγραψε συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλους πελάτες. Πλέον, υπάρχουν σαφέστερες ενδείξεις για το ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις συμφωνίες.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Oracle έχει συνάψει πολυετή συμφωνία με την OpenAI για την παροχή υπολογιστικής ισχύος αξίας 300 δισ. δολαρίων σε βάθος πενταετίας, με έναρξη από το 2027. Εάν το ρεπορτάζ επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες cloud που έχουν υπογραφεί ποτέ.

Ωστόσο, η συνεργασία των δύο εταιρειών δεν είναι νέα. Η OpenAI ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τις υποδομές cloud της Oracle το καλοκαίρι του 2024, εγκαταλείποντας σταδιακά την αποκλειστική εξάρτησή της από το Microsoft Azure. Η αλλαγή αυτή συνέπεσε με τη συμμετοχή της στο Stargate Project, όπου OpenAI, SoftBank και Oracle έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν 500 δισ. δολάρια σε κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ την επόμενη τετραετία.

Την ίδια στιγμή, η OpenAI επεκτείνει το αποτύπωμά της και με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς. Όπως ανέφερε το Reuters, την άνοιξη υπέγραψε και συμφωνία cloud με τη Google, παρά τον άμεσο ανταγωνισμό τους στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

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