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Ρούτε: Εντελώς απερίσκεπτη και επικίνδυνη η ενέργεια της Ρωσίας - Σαφές μήνυμα σε Πούτιν
Ειδήσεις
14:31 - 10 Σεπ 2025

Ρούτε: Εντελώς απερίσκεπτη και επικίνδυνη η ενέργεια της Ρωσίας - Σαφές μήνυμα σε Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χαρακτηρίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ως «εντελώς απερίσκεπτη» και επικίνδυνη για τη σταθερότητα της Συμμαχίας. 

Η επίθεση, που σημειώθηκε χθες το βράδυ, προκάλεσε έντονες ανησυχίες για την κλιμάκωση των εντάσεων στα σύνορα της Ανατολικής Ευρώπης.

Ο Ρούτε υπογράμμισε ότι, ανεξαρτήτως του αν η παραβίαση έγινε σκόπιμα ή όχι, πρόκειται για μια πράξη επικίνδυνη και αδικαιολόγητη. «Είτε έγινε σκόπιμα είτε όχι, είναι απολύτως απερίσκεπτο, είναι απολύτως επικίνδυνο. Αλλά η πλήρης αξιολόγηση συνεχίζεται», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και προχωρά σε ενδελεχή ανάλυση των γεγονότων.

Η Συμμαχία καταδίκασε την «απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας», στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής. Ο Μαρκ Ρούτε απευθύνθηκε προσωπικά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας ότι «σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταματήστε να παραβιάζετε τον συμμαχικό εναέριο χώρο». Παράλληλα, τόνισε ότι το ΝΑΤΟ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και δεσμεύεται να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή εδάφους των μελών της Συμμαχίας.

Η ενέργεια αυτή της Ρωσίας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, με το ΝΑΤΟ να εντείνει την παρακολούθηση και τις ασκήσεις ετοιμότητας για την προστασία των κρατών μελών του. Η πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού από τη Συμμαχία αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις σε επίπεδο στρατιωτικής και διπλωματικής αντίδρασης.

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή και ενισχύει την ανάγκη για ενιαία και αποφασιστική στάση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ απέναντι σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της Συμμαχίας και της Ευρώπης γενικότερα.

Η Ρωσία από την πλευρά της, πάντως, αρνείται τις κατηγορίες.

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