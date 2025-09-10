Χαρδαλιάς: Η Οικία Αναργύρου «επιστρέφει στη ζωή» με έργα προϋπολογισμού €2,5 εκατ.

Η προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση της ιστορικής Οικίας του εθνικού ευεργέτη Σωτηρίου Αναργύρου στις Σπέτσες υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά και τον ανάδοχο του έργου, στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών, παρουσία του Προέδρου του Ιδρύματος της Α.Κ.Σ.Σ. Καθ. Ιωάννη Αίσωπου και της Δημάρχου του νησιού, Ευγενίας Φραγγιά.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Η παρουσία μας εδώ σηματοδοτεί την έναρξη ενός εμβληματικού έργου πολιτιστικής ανάπτυξης, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και θα αποδώσει στην τοπική κοινωνία ένα μοναδικό μνημείο της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού».

Ακόμα, σημείωσε ότι «το έργο θα είναι έτοιμο σε δύο χρόνια από σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τις τεχνικές μας υπηρεσίες για την εξαιρετική τους δουλειά και να διαβεβαιώσω ότι μαζί με τη δραστήρια Δήμαρχο Σπετσών θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας, όπως κάνουμε παντού, καθημερινά, σε κάθε γειτονιά».

Στρατηγική ανάδειξης ιστορικών μνημείων

Αναφερόμενος στην ανάδειξη των ιστορικών γεωπολιτικών τοπόσημων σε όλη τη Μητροπολιτική Αττική, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι αυτό αποτελεί μεγάλο στοίχημα της διοίκησης, ενώ δήλωσε πως θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και προσήλωση και σκληρή δουλειά για την επίτευξη αυτού του στόχου. «Φυσικά, πολύ σημαντική είναι η συνεργασία μας και με τη κεντρική κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου όλα μας τα έργα να προχωρούν με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, ενταγμένα σε ένα ολιστικό σχέδιο».

Τόνισε ακόμα ότι οι παρεμβάσεις επεκτείνονται σε όλη την Αττική: «Από τη Βίλα Ζωγράφου, τα ιστορικά κτήρια του παλιού Στρατιωτικού Νοσοκομείου και την περίφημη «Οικία Κοκοβίκου» μέχρι το Ορφανοτροφείο του Καποδίστρια στην Αίγινα και – τώρα – την μοναδική Οικία Αναργύρου στις Σπέτσες, δίνουμε νέα πνοή σε ιστορικά μνημεία σε κάθε γωνιά και των 66 Δήμων μας».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, Καθ. Ιωάννης Αίσωπος, ανέφερε: «Πρόκειται για μία ιστορική μέρα για την Αναργύρειο Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών, αλλά και για όλο το νησί, καθώς ξεκινά επισήμως η υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης της οικείας του αρχοντικού του Σωτηρίου Ανάργυρου, εθνικού ευεργέτη και ιδρυτή της Α.Κ.Σ.Σ., που παραμένει ερειπωμένη εδώ και δεκαετίες.

Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, που αγκάλιασε το έργο από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε πριν από αρκετούς μήνες, τη Δήμαρχο του νησιού, την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και τον προκάτοχό της Κυριάκο Πιερρακάκη, που από την πρώτη στιγμή έδειξαν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για τη Αναργύρειο Κοργιαλένειο Σχολή και στάθηκαν δίπλα μας με κάθε τρόπο. Το μέλλον του νησιού είναι, από σήμερα, σίγουρα πιο λαμπρό».

Στοιχεία και στόχοι του έργου

Το έργο της Οικίας Αναργύρου έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ και διάρκεια 24 μηνών. Περιλαμβάνει:

Επισκευή και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού

Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού (πυρασφάλεια, εξυπηρέτηση ΑμεΑ)

Αποκατάσταση του εξωτερικού διακόσμου, του ισογείου και του κλιμακοστασίου

Προστασία του διακόσμου του ορόφου

Τοποθέτηση ελαφρών αναστρέψιμων κατασκευών για την αξιοποίηση του ορόφου ως χώρου εκθέσεων

Εκσυγχρονισμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Δημιουργία ημιυπαίθριου χώρου εκθέσεων

Αποκατάσταση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος χώρου

Η Οικία, κτισμένη στις αρχές του 20ού αιώνα στο κεντρικό σημείο των Σπετσών, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα κοσμοπολίτικης αρχιτεκτονικής. Ο Σωτήριος Αναργύρος συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του νησιού και άφησε ανεκτίμητη κληρονομιά στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό μέσω της Αναργύρειου Σχολής.

Το αρχοντικό, που χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο, είχε περιέλθει σε κατάσταση εγκατάλειψης με σοβαρές φθορές στη στέγη και τους τοίχους, θέτοντας σε κίνδυνο τις πλούσιες διακοσμήσεις του. Με την οριστικοποίηση της σύμβασης, η Οικία Αναργύρου επανέρχεται ως ζωντανός χώρος πολιτισμού, εκπαίδευσης και δημιουργίας, αντάξιος της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς.