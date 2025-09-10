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Η Πολωνία ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας
Ειδήσεις
17:03 - 10 Σεπ 2025

Η Πολωνία ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Πολωνία ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, έπειτα από την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones. Ο Πολωνός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι συνολικά έγιναν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας του.

Τα drones συμμετείχαν σε επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά πέρασαν στην Πολωνία, η οποία με τη συνδρομή του ΝΑΤΟ τα κατέρριψε.

Αναλυτές σημειώνουν πως η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί κομβική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία που ένα μέλος της συμμαχίας ανοίγει πυρ στον πόλεμο.

Αντίστοιχα, η ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, αποτελεί επίσης μία σπάνια στιγμή, καθώς κάτι τέτοιο έχει συμβεί μόλις επτά φορές από το 1949 μέχρι σήμερα.

Το άρθρο 4 προβλέπει ότι ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις με τη συμμαχία «όποτε κρίνει ότι η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια απειλείται».

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, οι παραβιάσεις το βράδυ της Τρίτης «είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να προγραμματίζουν να πραγματοποιήσουν "επιθετικές" στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτή την εβδομάδα».

Αρνείται τις κατηγορίες η Ρωσία

Η Πολωνία δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν στην Πολωνία ήταν ρωσικής προέλευσης ανέφερε Ρώσος διπλωμάτης σήμερα Τετάρτη όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 17:49
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