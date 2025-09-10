Νεκρός από πυρά σε ομιλία του στη Γιούτα ο υποστηρικτής του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ

Ο αμερικανός ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, ένας σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με ισχυρή επιρροή στη νεολαία, σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο λαιμό την Τετάρτη σε μια εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Ο σπουδαίος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κερκ πυροβολήθηκε τουλάχιστον μία φορά λίγο μετά το μεσημέρι τοπική ώρα, σύμφωνα με δήλωση του Πανεπιστημίου Utah Valley. «Πυροβολήθηκε και μεταφέρθηκε από τον τόπο του συμβάντος από την ασφάλειά του», ανέφερε. «Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση».

Ο Κερκ είναι συνιδρυτής της Turning Point USA και επικεφαλής πολλών σχετικών πολιτικών οργανώσεων. Βρισκόταν στο Πανεπιστήμιο Utah Valley για την πρώτη στάση της περιοδείας «American Comeback Tour» της Turning Point, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ομάδας.

Ως ένθερμος υποστηρικτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Κερκ προώθησε τους ψευδείς ισχυρισμούς του προέδρου ότι οι εκλογές του 2020 νοθεύτηκαν υπέρ του Τζο Μπάιντεν, ενώ η ομάδα του συνεργάστηκε με την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024.