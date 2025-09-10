ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρωθυπουργός Κατάρ: Το Ισραήλ οδηγεί τη Μέση Ανατολή στο «χάος» – Σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους
Ειδήσεις
22:10 - 10 Σεπ 2025

Πρωθυπουργός Κατάρ: Το Ισραήλ οδηγεί τη Μέση Ανατολή στο «χάος» – Σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, μιλώντας αποκλειστικά στο CNN, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι σπρώχνει τη Μέση Ανατολή στο «χάος» μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη Ντόχα, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει απάντηση.

Όπως εξήγησε, η αντίδραση του Κατάρ θα κινηθεί βάσει του Διεθνούς Δικαίου και ήδη συζητείται με περιφερειακούς εταίρους, ενώ σχεδιάζεται και σύνοδος κορυφής στην πρωτεύουσα της χώρας το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, χαρακτήρισε το ισραηλινό πλήγμα ως «κρατική τρομοκρατία»: «Δεν έχω λόγια να εκφράσω πόσο εξοργισμένοι είμαστε από μια τέτοια ενέργεια … πρόκειται για κρατική τρομοκρατία», είπε ο Αλ Θάνι, τονίζοντας ότι το Κατάρ αισθάνεται «προδομένο».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των ομήρων στη Γάζα, σημείωσε ότι το χτύπημα «σκότωσε κάθε ελπίδα» για την απελευθέρωσή τους. «Συναντούσα μια από τις οικογένειες των ομήρων το πρωί της επίθεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός αποτελούν τη μοναδική ελπίδα των οικογενειών. «Νομίζω ότι αυτό που έκανε χθες ο Νετανιάχου, απλά σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους».

Ακόμα, τόνισε πως ο Νετανιάχου «πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Είναι αυτός που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Ο αλ Θάνι κατηγόρησε το Νετανιάχου ότι «παραβιάζει κάθε νόμο – παραβίασε κάθε διεθνή νόμο» και ότι με τις ενέργειές του «προσπαθεί να υπονομεύσει κάθε πιθανότητα σταθερότητας, κάθε πιθανότητα ειρήνης». Τόνισε, επίσης, ότι οι συναντήσεις του με τη Χαμάς έγιναν ανοιχτά, στο πλαίσιο του ρόλου του Κατάρ ως διαμεσολαβητή και «τα πάντα σχετικά με τη συνάντηση είναι γνωστά στους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Δεν είναι κάτι που κρύβουμε».

Τέλος, υπογράμμισε ότι η ισραηλινή επίθεση όχι μόνο πλήττει τις ειρηνευτικές προοπτικές, αλλά και «θέτει σε κίνδυνο» τη ζωή των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι – Μόντι: Εμπόριο, επενδύσεις και Ουκρανία στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι – Μόντι: Εμπόριο, επενδύσεις και Ουκρανία στο επίκεντρο

Μεξικό: Αυξάνονται στο 50% οι δασμοί για τα κινεζικά αυτοκίνητα
Ειδήσεις

Μεξικό: Αυξάνονται στο 50% οι δασμοί για τα κινεζικά αυτοκίνητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Ειδήσεις

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων
Ειδήσεις

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία
Ειδήσεις

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/06/2026 - 22:00

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στην Κάσο και την Κάρπαθο

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:39

Έκρηξη Μπάιντεν: Loser ο Τραμπ – Διαφθορά χωρίς προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
28/06/2026 - 21:17

Με πολεμούν, άρα υπάρχω

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/06/2026 - 21:14

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πράσινο φως για πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων ύψους €617,5 εκατ.

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:01

Βουλευτές των ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:00

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 20:00

Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους – Διεθνείς αποστολές εντείνουν τις έρευνες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 19:19

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νομίσματα
28/06/2026 - 19:00

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου

Ειδήσεις
28/06/2026 - 18:29

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ