Πρωθυπουργός Κατάρ: Το Ισραήλ οδηγεί τη Μέση Ανατολή στο «χάος» – Σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, μιλώντας αποκλειστικά στο CNN, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι σπρώχνει τη Μέση Ανατολή στο «χάος» μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη Ντόχα, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει απάντηση.

Όπως εξήγησε, η αντίδραση του Κατάρ θα κινηθεί βάσει του Διεθνούς Δικαίου και ήδη συζητείται με περιφερειακούς εταίρους, ενώ σχεδιάζεται και σύνοδος κορυφής στην πρωτεύουσα της χώρας το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, χαρακτήρισε το ισραηλινό πλήγμα ως «κρατική τρομοκρατία»: «Δεν έχω λόγια να εκφράσω πόσο εξοργισμένοι είμαστε από μια τέτοια ενέργεια … πρόκειται για κρατική τρομοκρατία», είπε ο Αλ Θάνι, τονίζοντας ότι το Κατάρ αισθάνεται «προδομένο».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των ομήρων στη Γάζα, σημείωσε ότι το χτύπημα «σκότωσε κάθε ελπίδα» για την απελευθέρωσή τους. «Συναντούσα μια από τις οικογένειες των ομήρων το πρωί της επίθεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός αποτελούν τη μοναδική ελπίδα των οικογενειών. «Νομίζω ότι αυτό που έκανε χθες ο Νετανιάχου, απλά σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους».

Ακόμα, τόνισε πως ο Νετανιάχου «πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Είναι αυτός που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Ο αλ Θάνι κατηγόρησε το Νετανιάχου ότι «παραβιάζει κάθε νόμο – παραβίασε κάθε διεθνή νόμο» και ότι με τις ενέργειές του «προσπαθεί να υπονομεύσει κάθε πιθανότητα σταθερότητας, κάθε πιθανότητα ειρήνης». Τόνισε, επίσης, ότι οι συναντήσεις του με τη Χαμάς έγιναν ανοιχτά, στο πλαίσιο του ρόλου του Κατάρ ως διαμεσολαβητή και «τα πάντα σχετικά με τη συνάντηση είναι γνωστά στους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Δεν είναι κάτι που κρύβουμε».

Τέλος, υπογράμμισε ότι η ισραηλινή επίθεση όχι μόνο πλήττει τις ειρηνευτικές προοπτικές, αλλά και «θέτει σε κίνδυνο» τη ζωή των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.