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ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός δικαστής αναστέλλει προσωρινά τις μαζικές απολύσεις υπαλλήλων
Ειδήσεις
13:20 - 16 Οκτ 2025

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός δικαστής αναστέλλει προσωρινά τις μαζικές απολύσεις υπαλλήλων

Reporter.gr Newsroom
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Μία ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ ανέστειλε προσωρινά το σχέδιο της κυβέρνησης να απολύσει χιλιάδες υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας, υποστηρίζοντας ότι οι οδηγίες της διοίκησης παραβίαζαν τόσο τις εντολές του Κογκρέσου όσο και το διοικητικό δίκαιο.

Η δικαστής Σούζαν Ίλστον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας σημείωσε ότι τα συνδικάτα των ομοσπονδιακών υπαλλήλων έχουν πιθανότητες να κερδίσουν την αγωγή τους, ισχυριζόμενα ότι η κυβέρνηση παραβίασε τις διοικητικές διαδικασίες, εγκρίνοντας μειώσεις προσωπικού (RIF) κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας.

«Εάν οι ισχυρισμοί των εναγόντων είναι αληθείς, τότε οι ενέργειες των υπηρεσιών να απολύσουν χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης — και να στοχεύσουν με RIFs τα προγράμματα που θεωρούνται ευνοϊκά για ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα — είναι η επιτομή της βιαστικής, αυθαίρετης και ιδιότροπης λήψης αποφάσεων», έγραψε η Ίλστον.

Η δικαστής πρόσθεσε ότι τα πολυάριθμα λάθη που αναφέρονται στις καταθέσεις των εναγόντων υποστηρίζουν τον ισχυρισμό της αυθαίρετης λήψης αποφάσεων. Επίσης, έκρινε ότι οι οδηγίες του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού (OPM) και του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) που ζητούν από τις υπηρεσίες να εφαρμόσουν RIF βασίζονται σε παράνομους λόγους.

«Το μνημόνιο επιδιώκει ουσιαστικά να ανατρέψει τις εντολές που έχει θεσπίσει το Κογκρέσο», έγραψε. «Ούτε τα ίδια τα έγγραφα του OMB/OPM, ούτε οι κατηγορούμενοι στα έγγραφα αντίκρουσής τους, επιχειρούν να δικαιολογήσουν αυτή τη θέση».

Ο διευθυντής του προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ρας Βοτ, δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη την Τετάρτη (15/10) ότι πιστεύει πως ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απολυθούν θα υπερβεί κατά πολύ τους 4.100 που ανέφερε η κυβέρνηση στα έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο. Υπολόγισε ότι ο συνολικός αριθμός θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί καθώς οι υπηρεσίες οριστικοποιούν τα σχέδιά τους.

«Και θα συνεχίσουμε αυτές τις απολύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του κλεισίματος, επειδή πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να παραμείνουμε επιθετικοί για τους Αμερικανούς φορολογούμενους και τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Βοτ και πρόσθεσε: «Θέλουμε να είμαστε πολύ επιθετικοί όπου μπορούμε να κλείσουμε τη γραφειοκρατία — όχι μόνο τη χρηματοδότηση, αλλά και τη γραφειοκρατία. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό».

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