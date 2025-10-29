Η Τζαμάικα μετά τον τυφώνα Μελίσα: Πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και πόλεις χωρισμένες στα δύο

Η Τετάρτη (29/10) βρήκε την Τζαμάικα να μετράει τις πληγές της από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα.

Περίπου τα τρία τέταρτα της χώρας δεν έχουν ρεύμα και μεγάλο μέρος της δυτικής πλευράς του βρίσκεται κάτω από το νερό, με σπίτια να έχουν καταστραφεί από τους ισχυρούς ανέμους, αφού ο τυφώνας Μελίσα σάρωσε το νησί με καταστροφική δύναμη.

Καθώς ο άνεμος και η βροχή μαίνονταν όλη τη νύχτα, ένας τοπικός αξιωματούχος είπε ότι η καταστροφή θύμιζε «σκηνή από ταινία αποκάλυψης».

Με τις επικοινωνίες παραλυμένες, η πραγματική έκταση της καταστροφής παραμένει άγνωστη. Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες προειδοποίησε για «καταστροφικές συνέπειες» και «σοβαρές ζημιές» σε νοσοκομεία, σπίτια και επιχειρήσεις.

Αν και δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί θάνατοι, ο δήμαρχος του Μοντέγκο Μπέι, Ρίτσαρντ Βέρνον, δήλωσε στο BBC ότι η πρώτη του ενέργεια με το πρώτο φως της ημέρας θα είναι «να ελέγξει αν όλοι είναι ζωντανοί».

Ο τυφώνας Μελίσα, η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα στη σύγχρονη ιστορία της, διέσχισε τη χώρα την Τρίτη, αφήνοντας πίσω του ένα μονοπάτι ερειπίων.

Στο αποκορύφωμά του, ο τυφώνας διατηρούσε ανέμους ταχύτητας 298 χλμ/ώρα — ισχυρότερους από τον τυφώνα Κατρίνα που κατέστρεψε τη Νέα Ορλεάνη το 2005 και σκότωσε 1.392 ανθρώπους.

«Έμοιαζε με σκηνή από ταινία αποκάλυψης», δήλωσε ένας βουλευτής από τη δυτική Τζαμάικα στη δημοσιογράφο Κιμόν Φράνσις της εφημερίδας The Jamaica Gleaner.

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Τζαμάικα, τα νερά των πλημμυρών ανέβηκαν μέχρι τις στέγες διώροφων σπιτιών.

Θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες

Παρότι δεν είχαν επιβεβαιωθεί θύματα, ο πρωθυπουργός δήλωσε στο CNN ότι φοβάται πως «θα υπάρξουν απώλειες ζωών». Οι ζημιές, είπε, είναι εκτεταμένες — πλήττοντας νοσοκομεία, σχολεία, σπίτια και επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ντέσμοντ ΜακΚένζι είπε το απόγευμα της Τρίτης ότι η νοτιοδυτική ενορία του Αγίου Ελισσαίου είναι «κάτω από το νερό», με τουλάχιστον τρεις οικογένειες παγιδευμένες στα σπίτια τους στην κοινότητα Μαύρου Ποταμού. «Οι ομάδες διάσωσης δυσκολεύονται να τους φτάσουν λόγω των επικίνδυνων συνθηκών», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Στη βόρεια ακτή, το Μοντέγκο Μπέι — η καρδιά της τουριστικής βιομηχανίας της Τζαμάικα και έδρα του κύριου αεροδρομίου της — θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει. Ο τυφώνας αυτός «έσφιξε το χέρι γύρω από τον λαιμό της τζαμαϊκανής οικονομίας».

Η πόλη του Μοντέγκο, είπε ο δήμαρχος Βέρνον, «χωρίστηκε στα δύο» από τα νερά των πλημμυρών. «Μόλις κόπασαν οι άνεμοι, ήρθε καταρρακτώδης βροχή, προκαλώντας μαζικές πλημμύρες σε όλη την πόλη. Η μία πλευρά είναι τώρα αποκομμένη από την άλλη, καθώς οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από νερό», είπε στο BBC Breakfast. Η άμεση ανησυχία του, πρόσθεσε, είναι απλή: «Να ελέγξω αν όλοι είναι ζωντανοί».