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Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code
Ειδήσεις
10:57 - 25 Ιουλ 2026

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code

Reporter.gr Newsroom
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Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει από το πρωί του Σαββάτου ο καιρός, καθώς η κακοκαιρία που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας αρχίζει να υποχωρεί. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν από τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι αναμένεται αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η Κυριακή προβλέπεται να κυλήσει με καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤNEWS, παρά την εξασθένηση των φαινομένων, σε κατάσταση Red Code εξακολουθούν να βρίσκονται η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και οι Σποράδες, η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λήμνος και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, όπου οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Το κύμα κακοκαιρίας συνοδεύτηκε από έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και δυσχέρειες στις μετακινήσεις, κυρίως στην Αττική αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η ηλεκτρική δραστηριότητα, καθώς καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk7fe8673vbl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μηνύματα του 112 και εκατοντάδες επεμβάσεις της Πυροσβεστικής

Ο κρατικός μηχανισμός τέθηκε σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ μέσω του 112 εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Φθιώτιδας, της Εύβοιας και της Σκύρου, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι την εξασθένηση των φαινομένων.

Από το απόγευμα της Παρασκευής έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις, που αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις επικίνδυνων αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Προβλήματα στην Αττική

Στην Αττική, η έντονη βροχόπτωση μπορεί να διήρκεσε περίπου μισή ώρα, ωστόσο ήταν αρκετή για να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα.

Στο Ίλιον σημειώθηκε ισχυρή χαλαζόπτωση, με πολλούς οδηγούς να αναγκάζονται να μειώσουν ταχύτητα ή να σταματήσουν τα οχήματά τους μέχρι να περάσει το φαινόμενο. Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και ανατροπές κάδων απορριμμάτων.

Στο Νέο Ψυχικό κολώνα ηλεκτροδότησης έσπασε από τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στον Πειραιά κατέρρευσε σκαλωσιά οικοδομής πάνω στις γραμμές του τραμ, προκαλώντας υλικές ζημιές σε οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk7ftf499we9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας

Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία και στη Μακρακώμη, όπου ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν στέγη κτιρίου, η οποία μεταφέρθηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, παρασύροντας κολώνες ηλεκτροδότησης και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το Αγρίνιο, ενώ στον Τύρναβο και την Ελασσόνα οι έντονες χαλαζοπτώσεις κάλυψαν το έδαφος, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν χειμώνα.

Στη Θεσσαλονίκη η βροχή συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στον Όλυμπο σημειώθηκε ακόμη και χιονόπτωση, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου.

Παράλληλα, οι συνεχείς κεραυνοί προκάλεσαν δύο πυρκαγιές, μία στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και μία ακόμη στην περιοχή του Μαρμαρά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επεμβαίνουν άμεσα και να θέτουν τις εστίες υπό έλεγχο.

Με τη βελτίωση του καιρού να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα, οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή στις περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, ενώ καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να επιδεικνύουν προσοχή μέχρι την πλήρη εξασθένηση των φαινομένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk71waheuqpl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 25/07/2026 - 11:00
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