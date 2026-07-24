Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη χώρα: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά

Ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, συνθέτοντας ένα σκηνικό έντονης καλοκαιρινής κακοκαιρίας.

Στα νότια προάστια της Αττικής εκδηλώθηκε δυνατή βροχή, συνοδευόμενη από αστραπές και κεραυνούς, ενώ σφοδροί άνεμοι και ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκαν και σε περιοχές όπως τα Άνω Λιόσια.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και δυσχέρειες στις μετακινήσεις. Ενδεικτικά, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων τέθηκαν εκτός λειτουργίας φωτεινοί σηματοδότες, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ζημιές σε διάφορες περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.

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Παρότι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αθήνα ήταν σύντομο, η έντασή του ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Οι θυελλώδεις άνεμοι και το ισχυρό μπουρίνι προκάλεσαν δεκάδες πτώσεις δέντρων, κυρίως στο κέντρο της πρωτεύουσας και στα δυτικά προάστια.

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Διακοπές κυκλοφορίας

Οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πειραιώς λόγω μεγάλης συγκέντρωσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεκόπη στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας, καθώς και στο ρεύμα προς Πειραιά από την οδό Πέτρου Ράλλη.

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία και στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, εξαιτίας πτώσης σκαλωσιάς που προκλήθηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκαν συνολικά 165 κλήσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Περίπου 60 από αυτές αφορούσαν την Αττική, κυρίως τον Δήμο Αθηναίων και τα δυτικά προάστια. Οι περισσότερες σχετίζονταν με κοπές και απομακρύνσεις δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνση αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους.

Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική, οι δυνάμεις της βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν όπου απαιτείται για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

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70 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 62 τέθηκαν υπό έλεγχο άμεσα, πριν λάβουν διαστάσεις.

Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Σώματος δέχθηκε ακόμη 30 κλήσεις για νέες πυρκαγιές, οι οποίες αποδίδονται κυρίως στην έντονη κεραυνική δραστηριότητα που σημειώθηκε τις τελευταίες πέντε ώρες.

Μαγνησία

Ισχυρή καταιγίδα εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον Βόλο, αλλά και στις ορεινές περιοχές της Μαγνησίας, με επίκεντρο τη Ζαγορά Πηλίου, όπου αναμένονταν μεγάλα ύψη βροχής. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ουρανός σκοτείνιασε, καθώς η κακοκαιρία έκανε αισθητή την παρουσία της.

Όπως μετέδωσε το ertnews.gr, η βροχή συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα κεραυνός να προκαλέσει πυρκαγιά στην περιοχή Κερασιά του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και τέσσερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙΠΕ.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική δεχόταν συνεχείς κλήσεις για πτώσεις δέντρων που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι σε διάφορα σημεία της Μαγνησίας.

Λάρισα – Τρίκαλα – Γρεβενά

Πυροσβεστικές δυνάμεις της ΒΙΠΕ Βόλου επιχείρησαν και στην εθνική οδό Βόλου – Λάρισας, λίγο μετά το 304 ΠΕΒ, προκειμένου να απομακρύνουν δέντρα που είχαν πέσει στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Στη Λάρισα επικράτησαν συνθήκες που παρέπεμπαν σε χειμώνα, με ισχυρή βροχόπτωση και διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της πόλης. Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στα Τρίκαλα, ενώ στα Γρεβενά σημειώθηκε ιδιαίτερα έντονη χαλαζόπτωση.

Φθιώτιδα

Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη Φθιώτιδα.

Στη Λαμία εκδηλώθηκε ισχυρή καταιγίδα, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για έντονα φαινόμενα.

Στη Ροδωνιά Υπάτης, αλλά και σε άλλες κοινότητες του Δήμου Λαμιέων, η χαλαζόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες. Παραγωγοί δήλωσαν στο LamiaReport ότι υπέστησαν μεγάλες απώλειες, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες με δαμάσκηνα βανίλιες που δεν είχαν ακόμη συγκομιστεί.

Χαλάζι σημειώθηκε και στην περιοχή του Σταυρού Λαμίας.

Το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε αρχικά τη δυτική Φθιώτιδα επεκτάθηκε στη συνέχεια στη Λαμία και τα γύρω χωριά, προκαλώντας κυρίως ζημιές σε δενδροκαλλιέργειες.

Τα περίπου 15 λεπτά της έντονης βροχόπτωσης, που κατά διαστήματα συνοδευόταν από χαλάζι, ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία τόσο στην εθνική οδό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου είχε κληθεί να απομακρύνει δέντρο που έπεσε στη συμβολή των οδών Περσέως και Απόλλωνος, στη Νέα Δημητριάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαγνησία και οι Σποράδες βρίσκονταν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας («Red Code»), ενώ είχε αποσταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι πολίτες καλούνταν να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.