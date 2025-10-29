ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σοβαρές ζημιές, πλημμύρες και εκκενώσεις στην Τζαμάικα: Ο τυφώνας «Μελίσα» σαρώνει την Καραϊβική
Ειδήσεις
13:43 - 29 Οκτ 2025

Σοβαρές ζημιές, πλημμύρες και εκκενώσεις στην Τζαμάικα: Ο τυφώνας «Μελίσα» σαρώνει την Καραϊβική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένας τυφώνας ιστορικών διαστάσεων, η «Μελίσσα», έπληξε την Τρίτη (28/10) τη Τζαμάικα. Παραμένει ακόμη ασαφές πόσο εκτεταμένες είναι οι ζημιές. Η κυβέρνηση κήρυξε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο μεταξύ, ο «Μελίσσα» κινείται προς την Κούβα.

Ο τυφώνας «Μελίσσα», που έχει χαρακτηριστεί εξαιρετικά επικίνδυνος, σάρωσε τη Τζαμάικα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για την ακριβή έκταση των καταστροφών ή για τον αριθμό των θυμάτων στο νησί της Καραϊβικής.

«Δεν έχω ακόμη αξιόπιστες πληροφορίες για νεκρούς, αλλά δεδομένων των ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας κατηγορίας 5, υποθέτουμε πως υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Τοπικά μέσα ανέφεραν πως άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών. Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη καταφέρει να τους προσεγγίσουν.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση φυσικής καταστροφής. «Η προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν πάντοτε η ασφάλεια και η ευημερία όλων των Τζαμαϊκανών», έγραψε ο Χόλνες στην πλατφόρμα Χ. «Η απόφαση αυτή επιτρέπει στην κυβέρνηση να συντονίσει αποτελεσματικά την αντίδρασή μας στον τυφώνα “Μελίσσα”.»

Το «καμπανάκι» του Ερυθρού Σταυρού

Ήδη είναι φανερό πως η «Μελίσσα» προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στη Τζαμάικα. Στέγες αποκολλήθηκαν από σπίτια και νοσοκομεία, ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και δέντρα ξεριζώθηκαν, καθώς ο τυφώνας έπληξε τη χώρα με ανέμους που έφτασαν τα 295 χιλιόμετρα την ώρα — ως τυφώνας κατηγορίας 5, τη μέγιστη δυνατή.

Οι συνέπειες της «Μελίσσας» ενδέχεται να είναι «πιθανώς άνευ προηγουμένου» για τη χώρα των 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό. Και ο πρωθυπουργός Χόλνες αναγνώρισε πως οι ζημιές είναι τεράστιες. «Στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει υποδομή που να μπορεί να αντέξει τυφώνα κατηγορίας 5», είπε. «Το ερώτημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα καταφέρουμε να ξαναχτίσουμε — πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση.»

Περίπου 15.000 άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο σε κέντρα φιλοξενίας, ενώ περίπου 540.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Παρά τις εκκλήσεις των αρχών να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία, πολλοί κάτοικοι σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως το Saint Elizabeth στα νότια, παρέμειναν στα σπίτια τους. «Τώρα δεν είναι η στιγμή να δείξετε θάρρος», προειδοποίησε ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ντέσμοντ ΜακΚένζι. «Μην ποντάρετε εναντίον της Μελίσσας — αυτό είναι ένα στοίχημα που δεν μπορούμε να κερδίσουμε.»

Ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες στον Ατλαντικό

Ο «Μελίσσα» έφτασε στη στεριά κοντά στην πόλη Νιου Χόουπ, στη νοτιοδυτική ακτή της Τζαμάικα. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC), πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν ποτέ εμφανιστεί στον Ατλαντικό. Περνώντας πάνω από τη στεριά, ο κυκλώνας εξασθένησε προσωρινά σε κατηγορία 3.

Ιδιαίτερα πληγείσα είναι η νοτιοδυτική περιοχή της χώρας. Η περιφέρεια Saint Elizabeth έχει καλυφθεί από νερό, δήλωσε ο υπουργός ΜακΚένζι, ενώ οι ζημιές εκεί είναι εκτεταμένες.

«Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές, πολλές πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές από τους ανέμους σε σχολεία, νοσοκομεία και κατοικίες», ανέφερε επίσης ο Ρίτσαρντ Τόμσον, γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ODPEM), μιλώντας στο CNN.

ΟΗΕ: Προετοιμασίες για αποστολή βοήθειας

Ο ΟΗΕ συντονίζει μέσω διαφόρων γραφείων τη θαλάσσια μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Τζαμάικα από τα Μπαρμπάντος. «Σχεδιάζεται επίσης αεροπορική μεταφορά περίπου 2.000 πακέτων βοήθειας, μόλις ανοίξουν ξανά τα αεροδρόμια και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν», ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι ένοπλες δυνάμεις κάλεσαν σε υπηρεσία, πέρα από τους τακτικούς στρατιώτες, και τους εφέδρους, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. «Οι δυνάμεις μας, συμπεριλαμβανομένων των εφέδρων, θα βρίσκονται στο πεδίο για να υποστηρίξουν τις ανθρωπιστικές ενέργειες, να προστατεύσουν τις κοινότητες και να αποκαταστήσουν κρίσιμες υπηρεσίες το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο υπηρεσιακός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Ο’Νιλ Μπόουγκλ.

Ο «Μελίσσα» έφτασε στην Κούβα

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων, η «Μελίσσα» έφτασε πλέον στην Κούβα. Με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα γύρω στα 200 χιλιόμετρα την ώρα, το σύστημα αυτό χτύπησε τη νοτιοανατολική ακτή κοντά στην πόλη Τσιβίρικο ως τυφώνας κατηγορίας 3. Το NHC προειδοποίησε για σφοδρές βροχοπτώσεις, καταστροφικούς ανέμους και κύματα που ενδέχεται να φτάσουν σε ύψος έως και τέσσερα μέτρα.

Οι κουβανικές αρχές ανέφεραν ότι περίπου 735.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία – κυρίως στις επαρχίες Σαντιάγο δε Κούβα, Ολγκίν και Γκουαντανάμο. Η κρατική εφημερίδα Granma μετέδωσε ότι ποταμός υπερχείλισε και σημειώθηκε κατολίσθηση στην πόλη Ελ Κόμπρε, στην επαρχία Σαντιάγο δε Κούβα. Η Πολιτική Προστασία προσπαθεί να διασώσει 17 άτομα που έχουν παγιδευτεί.

«Ο Μελίσσα δεν πρέπει να υποτιμηθεί», προειδοποίησε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. «Θα υπάρξει πολλή δουλειά. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν πολλές ζημιές», πρόσθεσε. Πρόκειται, όπως είπε, για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει ποτέ την Κούβα. Το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· τα ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ευρώπης), ο «Μελίσσα» αναμένεται να κινηθεί προς τις Μπαχάμες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαλκός: «Εκτόξευση» σε ιστορικά υψηλά ενόψει συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας και προβλημάτων στην παγκόσμια προσφορά
Εμπορεύματα

Χαλκός: «Εκτόξευση» σε ιστορικά υψηλά ενόψει συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας και προβλημάτων στην παγκόσμια προσφορά

Επιμένει ο Τραμπ: Απέτρεψα πόλεμο Ινδίας - Πακιστάν απειλώντας με δασμούς 250%
Ειδήσεις

Επιμένει ο Τραμπ: Απέτρεψα πόλεμο Ινδίας - Πακιστάν απειλώντας με δασμούς 250%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Ειδήσεις

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Τρίτο μπλακ άουτ σε μόλις εννέα ημέρες
Ειδήσεις

Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Τρίτο μπλακ άουτ σε μόλις εννέα ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και εννέα εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ