Σοβαρές ζημιές, πλημμύρες και εκκενώσεις στην Τζαμάικα: Ο τυφώνας «Μελίσα» σαρώνει την Καραϊβική

Ένας τυφώνας ιστορικών διαστάσεων, η «Μελίσσα», έπληξε την Τρίτη (28/10) τη Τζαμάικα. Παραμένει ακόμη ασαφές πόσο εκτεταμένες είναι οι ζημιές. Η κυβέρνηση κήρυξε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο μεταξύ, ο «Μελίσσα» κινείται προς την Κούβα.

Ο τυφώνας «Μελίσσα», που έχει χαρακτηριστεί εξαιρετικά επικίνδυνος, σάρωσε τη Τζαμάικα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για την ακριβή έκταση των καταστροφών ή για τον αριθμό των θυμάτων στο νησί της Καραϊβικής.

«Δεν έχω ακόμη αξιόπιστες πληροφορίες για νεκρούς, αλλά δεδομένων των ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας κατηγορίας 5, υποθέτουμε πως υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Τοπικά μέσα ανέφεραν πως άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών. Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη καταφέρει να τους προσεγγίσουν.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση φυσικής καταστροφής. «Η προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν πάντοτε η ασφάλεια και η ευημερία όλων των Τζαμαϊκανών», έγραψε ο Χόλνες στην πλατφόρμα Χ. «Η απόφαση αυτή επιτρέπει στην κυβέρνηση να συντονίσει αποτελεσματικά την αντίδρασή μας στον τυφώνα “Μελίσσα”.»

Το «καμπανάκι» του Ερυθρού Σταυρού

Ήδη είναι φανερό πως η «Μελίσσα» προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στη Τζαμάικα. Στέγες αποκολλήθηκαν από σπίτια και νοσοκομεία, ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και δέντρα ξεριζώθηκαν, καθώς ο τυφώνας έπληξε τη χώρα με ανέμους που έφτασαν τα 295 χιλιόμετρα την ώρα — ως τυφώνας κατηγορίας 5, τη μέγιστη δυνατή.

Οι συνέπειες της «Μελίσσας» ενδέχεται να είναι «πιθανώς άνευ προηγουμένου» για τη χώρα των 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό. Και ο πρωθυπουργός Χόλνες αναγνώρισε πως οι ζημιές είναι τεράστιες. «Στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει υποδομή που να μπορεί να αντέξει τυφώνα κατηγορίας 5», είπε. «Το ερώτημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα καταφέρουμε να ξαναχτίσουμε — πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση.»

Περίπου 15.000 άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο σε κέντρα φιλοξενίας, ενώ περίπου 540.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Παρά τις εκκλήσεις των αρχών να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία, πολλοί κάτοικοι σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως το Saint Elizabeth στα νότια, παρέμειναν στα σπίτια τους. «Τώρα δεν είναι η στιγμή να δείξετε θάρρος», προειδοποίησε ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ντέσμοντ ΜακΚένζι. «Μην ποντάρετε εναντίον της Μελίσσας — αυτό είναι ένα στοίχημα που δεν μπορούμε να κερδίσουμε.»

Ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες στον Ατλαντικό

Ο «Μελίσσα» έφτασε στη στεριά κοντά στην πόλη Νιου Χόουπ, στη νοτιοδυτική ακτή της Τζαμάικα. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC), πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν ποτέ εμφανιστεί στον Ατλαντικό. Περνώντας πάνω από τη στεριά, ο κυκλώνας εξασθένησε προσωρινά σε κατηγορία 3.

Ιδιαίτερα πληγείσα είναι η νοτιοδυτική περιοχή της χώρας. Η περιφέρεια Saint Elizabeth έχει καλυφθεί από νερό, δήλωσε ο υπουργός ΜακΚένζι, ενώ οι ζημιές εκεί είναι εκτεταμένες.

«Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές, πολλές πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές από τους ανέμους σε σχολεία, νοσοκομεία και κατοικίες», ανέφερε επίσης ο Ρίτσαρντ Τόμσον, γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ODPEM), μιλώντας στο CNN.

ΟΗΕ: Προετοιμασίες για αποστολή βοήθειας

Ο ΟΗΕ συντονίζει μέσω διαφόρων γραφείων τη θαλάσσια μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Τζαμάικα από τα Μπαρμπάντος. «Σχεδιάζεται επίσης αεροπορική μεταφορά περίπου 2.000 πακέτων βοήθειας, μόλις ανοίξουν ξανά τα αεροδρόμια και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν», ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι ένοπλες δυνάμεις κάλεσαν σε υπηρεσία, πέρα από τους τακτικούς στρατιώτες, και τους εφέδρους, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. «Οι δυνάμεις μας, συμπεριλαμβανομένων των εφέδρων, θα βρίσκονται στο πεδίο για να υποστηρίξουν τις ανθρωπιστικές ενέργειες, να προστατεύσουν τις κοινότητες και να αποκαταστήσουν κρίσιμες υπηρεσίες το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο υπηρεσιακός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Ο’Νιλ Μπόουγκλ.

Ο «Μελίσσα» έφτασε στην Κούβα

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων, η «Μελίσσα» έφτασε πλέον στην Κούβα. Με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα γύρω στα 200 χιλιόμετρα την ώρα, το σύστημα αυτό χτύπησε τη νοτιοανατολική ακτή κοντά στην πόλη Τσιβίρικο ως τυφώνας κατηγορίας 3. Το NHC προειδοποίησε για σφοδρές βροχοπτώσεις, καταστροφικούς ανέμους και κύματα που ενδέχεται να φτάσουν σε ύψος έως και τέσσερα μέτρα.

Οι κουβανικές αρχές ανέφεραν ότι περίπου 735.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία – κυρίως στις επαρχίες Σαντιάγο δε Κούβα, Ολγκίν και Γκουαντανάμο. Η κρατική εφημερίδα Granma μετέδωσε ότι ποταμός υπερχείλισε και σημειώθηκε κατολίσθηση στην πόλη Ελ Κόμπρε, στην επαρχία Σαντιάγο δε Κούβα. Η Πολιτική Προστασία προσπαθεί να διασώσει 17 άτομα που έχουν παγιδευτεί.

«Ο Μελίσσα δεν πρέπει να υποτιμηθεί», προειδοποίησε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. «Θα υπάρξει πολλή δουλειά. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν πολλές ζημιές», πρόσθεσε. Πρόκειται, όπως είπε, για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει ποτέ την Κούβα. Το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· τα ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ευρώπης), ο «Μελίσσα» αναμένεται να κινηθεί προς τις Μπαχάμες.