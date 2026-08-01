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Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς
Ειδήσεις
12:30 - 01 Αυγ 2026

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Reporter.gr Newsroom
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Με θυελλώδεις βόρειους ανέμους, οι οποίοι κατά τόπους φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ, συνεχίζεται και σήμερα (1/8) η κακοκαιρία διατηρώντας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.      

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ σημαντική βελτίωση των καιρικών συνθηκών προβλέπεται από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα, όταν η ένταση των ανέμων αναμένεται να περιοριστεί στα 5 με 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα, Σάββατο (1/8), προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Παράλληλα, οκτώ ακόμη περιφέρειες και περιοχές βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4). Ο αυξημένος κίνδυνος αφορά μεγάλο μέρος της Στερεάς Ελλάδας, την Πελοπόννησο, περιοχές του Αιγαίου, τη δυτική Κρήτη, καθώς και τον Έβρο.

Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το Σάββατο

Η υποχώρηση της έντασης των μελτεμιών αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, με τις συνθήκες να παρουσιάζουν βελτίωση την Κυριακή και ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση τη Δευτέρα.

Ωστόσο, μέχρι τότε, το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με την αυξημένη ξηρότητα της βλάστησης δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για την εκδήλωση νέων πυρκαγιών και την ταχεία εξάπλωσή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdf9txb7kl5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 5)

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού προβλέπεται για:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας)

Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για:

  • Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
Τελευταία τροποποίηση στις 01/08/2026 - 11:51
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