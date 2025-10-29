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Ο τυφώνας Μελίσσα σάρωσε τη Τζαμάικα με 300 χλμ/ώρα και πλησιάζει την Κούβα - Δείτε live
Ειδήσεις
08:00 - 29 Οκτ 2025

Ο τυφώνας Μελίσσα σάρωσε τη Τζαμάικα με 300 χλμ/ώρα και πλησιάζει την Κούβα - Δείτε live

Reporter.gr Newsroom
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Ο τυφώνας Μελίσσα έφτασε στη νοτιοδυτική Τζαμάικα το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα), περνώντας κοντά από την περιοχή Νιου Χόουπ και πλήττοντας το νησί της Καραϊβικής με ανέμους που άγγιζαν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα — ταχύτητες που τον καθιστούν την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα.

Ο Μελίσσα εισήλθε στην Τζαμάικα ως τυφώνας κατηγορίας 5, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Ευτυχώς είχαν πραγματοποιηθεί μαζικές εκκενώσεις, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρές προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Με ανέμους που φτάνουν τα 290 χλμ/ώρα και ατμοσφαιρική πίεση στα 896 millibars – την έκτη χαμηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό – ο «Μέλισα» κατατάσσεται ανάμεσα στους ισχυρότερους τυφώνες της ιστορίας. Ο τυφώνας κινείται πλέον προς τα βόρεια και αναμένεται να πλήξει την Κούβα και τις Μπαχάμες.

Η ζώνη εισβολής του τυφώνα ήταν ανάμεσα στο Black River και το Treasure Beach, 60 με 70 μίλια δυτικά του Κίνγκστον. Περιοχές όπως το Μάντεβιλ, το Μοντέγκο Μπέι, το Νέγκριλ, το Black River και το Alligator Pond αναμένεται να δεχθούν τα ισχυρότερα πλήγματα.

Βίντεο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του τυφώνα καθώς περνούσε από την Τζαμάικα

Επόμενος... σταθμός η Κούβα

Πλέον, ο τυφώνας οδεύει στην Κούβα. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων μόλις επιβεβαίωσε στο X ότι η Μελίσσα θα φτάσει σύντομα στην Κούβα «ως ένας εξαιρετικά επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας».

Τρεις θάνατοι και 13 τραυματίες

Ο υπουργός Υγείας, Κρίστοφερ Τάφτον, επιβεβαίωσε τρεις θανάτους και 13 τραυματισμούς που σχετίζονται με τις προετοιμασίες για την καταιγίδα, ενώ στην Αϊτή αναφέρθηκαν τουλάχιστον τρία ακόμη θύματα.

Η Λιάν Άρτσερ, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, χαρακτήρισε τον «Μελίσα» ως «ίσως τον πιο καταστροφικό τυφώνα που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα», επισημαίνοντας ότι «τα νησιά που ευθύνονται λιγότερο για την κλιματική κρίση υφίστανται τις βαρύτερες συνέπειες».

Η πορεία του «φονικού» τυφώνα

Ο «Μελίσα» θα διασχίσει το νησί σε διάστημα περίπου έξι ωρών. Στον πυρήνα της, οι άνεμοι θα ξεριζώνουν δέντρα, θα καταστρέφουν στύλους ηλεκτροδότησης και θα εκτοξεύουν συντρίμμια.

Το μάτι του τυφώνα, διαμέτρου 10 μιλίων, θα φέρει προσωρινή νηνεμία – μια σύντομη παύση πριν το δεύτερο κύμα θυμού της καταιγίδας.

Μετά την Τζαμάικα, ο «Μελίσα» αναμένεται να κινηθεί προς την Κούβα, φθάνοντας εκεί ως τυφώνας κατηγορίας 3.

Ακολούθως, το φαινόμενο θα πλήξει το κεντρικό και νοτιοανατολικό τμήμα των Μπαχαμών, πριν κινηθεί βορειοανατολικά προς τον Ατλαντικό.

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Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ο «Μελίσα» θα προσεγγίσει τις Βερμούδες την Παρασκευή, ενώ η υγρασία της θα ενισχύσει καταιγίδες που αναμένονται στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες από τη Μασαχουσέτη έως τη Νέα Υόρκη.

Αν και προβλέπεται η αποδυνάμωσή της μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο τυφώνας «Μελίσα» καταγράφεται ήδη ως μία από τις ισχυρότερες και πιο μακρόβιες καταιγίδες του Ατλαντικού των τελευταίων δεκαετιών, σε μια περίοδο όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται λόγω της υπερθέρμανσης των ωκεανών.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 08:04
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