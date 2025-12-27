Η NASA στοχεύει στην επιστροφή στη Σελήνη μέχρι το 2029

Ο νέος διοικητής της NASA, Jared Isaacman, έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Donald Trump.

Ο Isaacman, επιχειρηματίας που έγινε αστροναύτης αφού ηγήθηκε της εμπορικής αποστολής στο διάστημα με το διαστημόπλοιο Crew Dragon της SpaceX το 2021, θεωρείται στενός συνεργάτης του Elon Musk.

Σε δηλώσεις του στο CNBC, ο Isaacman τόνισε τη δέσμευση του Trump για την εξερεύνηση της Σελήνης, επισημαίνοντας ότι η αποστολή θα επιτρέψει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του φεγγαριού σε επιστημονικό, οικονομικό και εθνικής ασφάλειας επίπεδο.

Ο διορισμός του στη NASA επιβεβαιώθηκε από τη Γερουσία την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από μια μακρά διαδικασία που εκτεινόταν σε όλο το 2025. Ο Trump είχε προτείνει αρχικά τον Isaacman τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά απέσυρε την επιλογή του τον Μάιο, επικαλούμενος «προηγούμενες σχέσεις», πιθανώς αναφερόμενος στους δεσμούς του Isaacman με τον Musk, με τον οποίο είχε έρθει σε αντιπαράθεση το προηγούμενο καλοκαίρι. Τον Νοέμβριο, ο Isaacman επανεπιλέχθηκε για τη θέση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ευκαιρίες στη Σελήνη περιλαμβάνουν την ανάπτυξη data centers και υποδομών, καθώς και την πιθανή εξόρυξη ηλίου-3, ενός σπάνιου στοιχείου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για ενεργειακή σύντηξη.

Ο Isaacman πρόσθεσε ότι, μετά την εγκατάσταση μιας μόνιμης «βάσης» στη Σελήνη, η NASA θα εξετάσει επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια στο διάστημα.

Η NASA συνεργάζεται ήδη με εταιρείες όπως η SpaceX, η Blue Origin του Jeff Bezos και η Boeing, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, που στοχεύει όχι μόνο στην εξερεύνηση της Σελήνης, αλλά και στην προετοιμασία για μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Το μεγάλο φορολογικό νομοσχέδιο του Trump περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 9,9 δισ. δολαρίων για τη NASA.