ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τελεσίγραφο Τραμπ: Deadline έως τον Ιούνιο σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις
12:17 - 07 Φεβ 2026

Τελεσίγραφο Τραμπ: Deadline έως τον Ιούνιο σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν σε Ουκρανία και Ρωσία προθεσμία έως τον Ιούνιο για να καταλήξουν σε συμφωνία που θα τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

Όπως ανέφερε, σε περίπτωση που η προθεσμία του Ιουνίου δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ασκήσει αυξημένη πίεση και στις δύο πλευρές ώστε να επιτευχθεί συμφωνία.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν τα εμπλεκόμενα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση ακριβώς βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος», δήλωσε ο Ζελένσκι την Παρασκευή. Οι δηλώσεις του δημοσιοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου λόγω εμπάργκο.

«Λένε ότι θέλουν όλα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. Θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει ο πόλεμος και ζητούν ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα όλων των επόμενων βημάτων», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα σε αμερικανικό έδαφος για πρώτη φορά, πιθανότατα στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», σημείωσε.

Η νέα προθεσμία έρχεται μετά τις τριμερείς συνομιλίες με αμερικανική διαμεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες δεν οδήγησαν σε καμία ουσιαστική πρόοδο, καθώς οι δύο πλευρές επιμένουν σε ασυμβίβαστες θέσεις. Η Ρωσία πιέζει την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου οι συγκρούσεις παραμένουν σφοδρές — όρος που το Κίεβο δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/02/2026 - 12:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει
Ειδήσεις

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου
Ειδήσεις

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ