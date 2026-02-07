Τελεσίγραφο Τραμπ: Deadline έως τον Ιούνιο σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν σε Ουκρανία και Ρωσία προθεσμία έως τον Ιούνιο για να καταλήξουν σε συμφωνία που θα τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

Όπως ανέφερε, σε περίπτωση που η προθεσμία του Ιουνίου δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ασκήσει αυξημένη πίεση και στις δύο πλευρές ώστε να επιτευχθεί συμφωνία.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν τα εμπλεκόμενα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση ακριβώς βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος», δήλωσε ο Ζελένσκι την Παρασκευή. Οι δηλώσεις του δημοσιοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου λόγω εμπάργκο.

«Λένε ότι θέλουν όλα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. Θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει ο πόλεμος και ζητούν ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα όλων των επόμενων βημάτων», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα σε αμερικανικό έδαφος για πρώτη φορά, πιθανότατα στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», σημείωσε.

Η νέα προθεσμία έρχεται μετά τις τριμερείς συνομιλίες με αμερικανική διαμεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες δεν οδήγησαν σε καμία ουσιαστική πρόοδο, καθώς οι δύο πλευρές επιμένουν σε ασυμβίβαστες θέσεις. Η Ρωσία πιέζει την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου οι συγκρούσεις παραμένουν σφοδρές — όρος που το Κίεβο δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί.