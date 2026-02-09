ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τουλάχιστον 4 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με drone στην Ουκρανία
Ειδήσεις
13:18 - 09 Φεβ 2026

Τουλάχιστον 4 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με drone στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ρωσικές επιθέσεις με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε όλη την Ουκρανία σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών μια μητέρα και τον 10χρονο γιο της, ενώ άφησαν χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές τη Δευτέρα (9/2).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο γιος και η μητέρα του σκοτώθηκαν σε επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Μποχοντουχίβ, στην ανατολική περιοχή Χάρκοβο, σύμφωνα με το περιφερειακό γραφείο του εισαγγελέα.

Όπως αναφέρεται, έξι ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση σε αυτήν την περιοχή, η οποία έχει αποτελέσει συχνό στόχο επιθέσεων κατά τη διάρκεια του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

Η ουκρανική Αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 11 βαλλιστικούς πυραύλους και 149 drones κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από αυτά, τα 116 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν και κάποιοι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και δεν έφτασαν στους στόχους τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Επισημαίνεται ότι οι επιθέσεις κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται παρά τις τρέχουσες ειρηνευτικές συνομιλίες που διαμεσολαβούνται από τις ΗΠΑ με τη Ρωσία. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει η Μόσχα και το Κίεβο να βρουν μια λύση για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος πριν από το καλοκαίρι.

Μια «μαζική» επίθεση με ρωσικά drones στην νότια Οδησσό σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε δύο ακόμη, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ.

Κατοικίες και μια αγωγός φυσικού αερίου υπέστησαν επίσης ζημιές, πρόσθεσε ο Κίπερ μέσω της εφαρμογής Telegram.

«Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν»

Μια επίθεση με drone στη βόρεια περιοχή Τσερνίχιβ σκότωσε έναν 71χρονο άνδρα και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερα ακόμη άτομα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιάτσεσλαβ Τσάους.

«Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν», είπε ο Τσάους, προσθέτοντας ότι η επίθεση κατέστρεψε πλήρως κάποια κτίρια και προκάλεσε ζημιές σε άλλα.

Εννέα άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα 13χρονο κορίτσι, τραυματίστηκαν επίσης σε επίθεση με drone στην νοτιοανατολική περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα.

Η Ρωσία προκάλεσε ζημιά σε έναν υποσταθμό υψηλής τάσης κοντά στην πόλη Νοβοβολίνσκ, στη δυτική περιοχή Βολίν, που συνορεύει με το μέλος του ΝΑΤΟ Πολωνία, δήλωσε ο τοπικός δήμαρχος Μπόρις Καρπούς, αφήνοντας περισσότερους από 80.000 καταναλωτές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η κρίσιμη υποδομή της πόλης λειτουργεί πλέον με γεννήτριες, ενώ οι εργαζόμενοι προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, ανέφερε.

Από το φθινόπωρο του 2025, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και σε άλλες ενεργειακές υποδομές, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα και θέρμανση σε παγωμένες θερμοκρασίες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν επίσης νέες επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές στις περιοχές Σούμι και Τσερνίχιβ, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μανιάτης: Σε θέσεις ευθύνης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ υπάλληλοι που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική

Μανιάτης: Σε θέσεις ευθύνης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ υπάλληλοι που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Χατζηδάκης: Τριπλή παρέμβαση κατά της γραφειοκρατίας για πολίτες και επιχειρήσεις
Πολιτική

Χατζηδάκης: Τριπλή παρέμβαση κατά της γραφειοκρατίας για πολίτες και επιχειρήσεις

Κεραμέως: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου
Εργασιακά

Κεραμέως: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου
Ειδήσεις

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου

Ειδικό δικαστήριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία προωθούν 36 χώρες: Στο στόχαστρο ο Πούτιν
Ειδήσεις

Ειδικό δικαστήριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία προωθούν 36 χώρες: Στο στόχαστρο ο Πούτιν

Ποιος να τα βάλει με τον Λαβρόφ; (video)
Ανεμοδείκτης

Ποιος να τα βάλει με τον Λαβρόφ; (video)

Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο: Στους 21 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις
Ειδήσεις

Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο: Στους 21 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ