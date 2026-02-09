Τουλάχιστον 4 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με drone στην Ουκρανία

Οι ρωσικές επιθέσεις με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε όλη την Ουκρανία σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών μια μητέρα και τον 10χρονο γιο της, ενώ άφησαν χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές τη Δευτέρα (9/2).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο γιος και η μητέρα του σκοτώθηκαν σε επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Μποχοντουχίβ, στην ανατολική περιοχή Χάρκοβο, σύμφωνα με το περιφερειακό γραφείο του εισαγγελέα.

Όπως αναφέρεται, έξι ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση σε αυτήν την περιοχή, η οποία έχει αποτελέσει συχνό στόχο επιθέσεων κατά τη διάρκεια του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

Η ουκρανική Αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 11 βαλλιστικούς πυραύλους και 149 drones κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από αυτά, τα 116 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν και κάποιοι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και δεν έφτασαν στους στόχους τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Επισημαίνεται ότι οι επιθέσεις κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται παρά τις τρέχουσες ειρηνευτικές συνομιλίες που διαμεσολαβούνται από τις ΗΠΑ με τη Ρωσία. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει η Μόσχα και το Κίεβο να βρουν μια λύση για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος πριν από το καλοκαίρι.

Μια «μαζική» επίθεση με ρωσικά drones στην νότια Οδησσό σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε δύο ακόμη, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ.

Κατοικίες και μια αγωγός φυσικού αερίου υπέστησαν επίσης ζημιές, πρόσθεσε ο Κίπερ μέσω της εφαρμογής Telegram.

«Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν»

Μια επίθεση με drone στη βόρεια περιοχή Τσερνίχιβ σκότωσε έναν 71χρονο άνδρα και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερα ακόμη άτομα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιάτσεσλαβ Τσάους.

«Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν», είπε ο Τσάους, προσθέτοντας ότι η επίθεση κατέστρεψε πλήρως κάποια κτίρια και προκάλεσε ζημιές σε άλλα.

Εννέα άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα 13χρονο κορίτσι, τραυματίστηκαν επίσης σε επίθεση με drone στην νοτιοανατολική περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα.

Η Ρωσία προκάλεσε ζημιά σε έναν υποσταθμό υψηλής τάσης κοντά στην πόλη Νοβοβολίνσκ, στη δυτική περιοχή Βολίν, που συνορεύει με το μέλος του ΝΑΤΟ Πολωνία, δήλωσε ο τοπικός δήμαρχος Μπόρις Καρπούς, αφήνοντας περισσότερους από 80.000 καταναλωτές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η κρίσιμη υποδομή της πόλης λειτουργεί πλέον με γεννήτριες, ενώ οι εργαζόμενοι προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, ανέφερε.

Από το φθινόπωρο του 2025, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και σε άλλες ενεργειακές υποδομές, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα και θέρμανση σε παγωμένες θερμοκρασίες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν επίσης νέες επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές στις περιοχές Σούμι και Τσερνίχιβ, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι.