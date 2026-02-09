ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηδάκης: Τριπλή παρέμβαση κατά της γραφειοκρατίας για πολίτες και επιχειρήσεις
Πολιτική
13:11 - 09 Φεβ 2026

Χατζηδάκης: Τριπλή παρέμβαση κατά της γραφειοκρατίας για πολίτες και επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές με το Δημόσιο που βρίσκονται σε εξέλιξη, περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες (Κυριακή, 8/2) σε εκδήλωση του επιμελητηρίου Ηλείας για το νέο έτος και για την απονομή επιχειρηματικών βραβείων, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Πύργο.  

Πέρα από το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση 14 «ιστοριών καθημερινής τρέλας» που παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης την περασμένη εβδομάδα, προχωρούν επίσης:

(α) Η απλούστευση ή κατάργηση 4.000 και πλέον διαδικασιών που αφορούν στις σχέσεις του κράτους με πολίτες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για διαδικασίες που έχουν καταγραφεί στην ψηφιακή πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ. Η απλούστευση θα προχωρήσει με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης και υπό τον συντονισμό επίσης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

(β) Περαιτέρω μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις με απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας και αδειοδότησης. Σύντομα θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Σχετικά με τα τοπικά ζητήματα, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την ωρίμανση μελετητικά του άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, σημειώνοντας ότι «είναι κάτι που βλέπουμε πολύ σοβαρά».

Παράλληλα, σε συνέχεια της παραχώρησης από την ΕΤΑΔ του τουριστικού ακινήτου Ξένιος Ζευς στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για να δημιουργηθεί Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο εκπονούνται τα σχέδια για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΕΤΑΔ στον Καϊάφα για να ενισχυθεί η τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.

Επίσης, σύμφωνα με τα όσα εξήγησε, προχωρούν ακόμη:

- Η ολοκληρωμένη αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας.

- Ο διαγωνισμός από το Υπερταμείο για μια σύμβαση παραχώρησης για το λιμάνι του Κατακόλου ώστε να γίνει βασικό τουριστικό λιμάνι της Δυτικής Ελλάδας αναβαθμίζοντας τουριστικά ακόμα περισσότερο την Αρχαία Ολυμπία αλλά και το σύνολο της Ηλείας.

- Αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις στα νοσοκομεία του Πύργου και της Αμαλιάδας και τα Κέντρα Υγείας σε Δήμους της Ηλείας

- Η αποκατάσταση και ανάδειξη του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα.

- Οι μεγάλες αστικές αναπλάσεις στο κέντρο του Πύργου και σε άλλες πόλεις.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος. «Το έργο αυτό», είπε, «πέρασε από 40 κύματα. Είναι όμως πια, πραγματικότητα. Μπορεί να το χρησιμοποιεί ο λαός της Ηλείας, οι τουρίστες και κάθε επισκέπτης της Ηλείας. Και σίγουρα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Ήταν ένα διαχρονικό αίτημα των Ηλείων και χαίρομαι που πρόσφατα έγινε πράξη ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και μειώνοντας το κόστος των μεταφορών».

Σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων, τόνισε: «Χαίρομαι που ως υπουργός Ανάπτυξης πριν από 12 χρόνια είχα βάλει την υπογραφή μου στη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων εδώ στην Ηλεία. Πράγμα το οποίο έγινε εφικτό χάρη στο δικό σας ανοιχτό και προοδευτικό πνεύμα.

Διότι ήσασταν από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα, που προχωρήσατε προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα άλλοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ανεξέλεγκτης διαχείρισης αποβλήτων, ενώ εσείς έχετε περάσει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα με τη μονάδα η οποία θα αναβαθμιστεί και σε μονάδα ανακύκλωσης».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε τη σημασία του αγροτικού τομέα καθώς η Ηλεία είναι ο νομός της χώρας με τη μεγαλύτερη συμβολή του πρωτογενούς τομέα στο τοπικό ΑΕΠ (23,5%).

«Το Μάρτιο θα πληρωθεί το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες ενώ παράλληλα τρέχει το πρόγραμμα για τα θερμοκήπια και το αρμόδιο υπουργείο υπολογίζει ότι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα καλυφθούν», ανέφερε.

Στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2026, όπως σημείωσε ο ίδιος, περιλαμβάνονται περαιτέρω μειώσεις φόρων, που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, θέσπιση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τον τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη βιομηχανία, ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Η περιοχή της Ηλείας», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη. Το κράτος πρέπει να ενθαρρύνει τους πολίτες να κάνουν πράξη τα σχέδιά τους. Όχι να έχει γραφειοκρατική παρουσία παντού, ούτε να παριστάνει τον επιχειρηματία. Πρέπει να σας αφήσουμε ελεύθερους να δημιουργήσετε μειώνοντας όσο γίνεται τα βάρη σας, φορολογικά και άλλα, εξασφαλίζοντας συνθήκες σταθερότητας και δημιουργώντας ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η Ηλεία έχει κάνει βήματα μπροστά, η Δυτική Ελλάδα έχει κάνει βήματα μπροστά και η πατρίδα μας έχει κάνει βήματα μπροστά. Με μια μεγάλη εθνική συμμαχία μπορούμε τα βήματα αυτά να τα ενισχύσουμε και να ανεβάσουμε την πατρίδα μας ακόμα ψηλότερα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός
Πολιτική

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες
Φορολογία

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε
Πολιτική

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη
Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ