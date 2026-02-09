Κεραμέως: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τοποθετήθηκε σήμερα (9/2) για το νέο νομοσχέδιο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews, η υπουργός χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ιστορική κοινωνική συμφωνία» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άρνηση σε μέτρα που, όπως είπε, ενισχύουν άμεσα τους εργαζόμενους. Τόνισε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία δεν αποτελεί μονομερές κυβερνητικό εγχείρημα, αλλά αποτέλεσμα συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. «Δεν είναι ένα νομοσχέδιο μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο από κοινού με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επαναφορά της μετενέργειας, μέτρου που είχε καταργηθεί την περίοδο των μνημονίων. «Όλοι οι όροι μιας συλλογικής σύμβασης θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της, μέχρι να συναφθεί νέα. Πρόκειται για κατ’ εξοχήν εργαλείο προστασίας των εργαζομένων», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή ίσχυε έως το 2012.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί έλλειψης ουσιαστικής διαιτησίας, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία εξακολουθεί να υφίσταται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χαρακτηρίζοντας τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης ως υπεκφυγές.

Σχετικά με τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις, η υπουργός επισήμανε ότι η κοινωνική συμφωνία της Ελλάδας έχει τύχει θετικής υποδοχής. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τη συμφωνία και την ανέφερε ως πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε όλη την Ευρώπη», τόνισε.

Σχετικά με τους μισθούς, η κ. Κεραμέως προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου. «Η διαδικασία διαβούλευσης έχει ξεκινήσει και τον Μάρτιο θα υπάρξει τελική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αύξηση που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου», σημείωσε, χωρίς να ανακοινώσει ακόμη το ύψος της.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, φτάνοντας στα 1.516 ευρώ, ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχει ακόμα «πολύς δρόμος» για βελτίωση. Η ανεργία, όπως σημείωσε, έχει υποχωρήσει στο 7,5%.

Αναφερόμενη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισήμανε την καταγραφή των υπερωριών, επισημαίνοντας ότι σε κλάδους όπου εφαρμόστηκε, οι δηλωθείσες υπερωρίες αυξήθηκαν έως και 1.200%, προστατεύοντας τόσο τους εργαζόμενους όσο και τον υγιή ανταγωνισμό.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε καθολική εφαρμογή το νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο είναι αναβαθμισμένο και απλούστερο, αντανακλώντας τις αλλαγές της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Κάλεσε τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις να εξοικειωθούν εγκαίρως με τη νέα πλατφόρμα.

