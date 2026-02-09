ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεραμέως: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου
Εργασιακά
13:04 - 09 Φεβ 2026

Κεραμέως: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τοποθετήθηκε σήμερα (9/2) για το νέο νομοσχέδιο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews, η υπουργός χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ιστορική κοινωνική συμφωνία» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άρνηση σε μέτρα που, όπως είπε, ενισχύουν άμεσα τους εργαζόμενους. Τόνισε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία δεν αποτελεί μονομερές κυβερνητικό εγχείρημα, αλλά αποτέλεσμα συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. «Δεν είναι ένα νομοσχέδιο μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο από κοινού με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επαναφορά της μετενέργειας, μέτρου που είχε καταργηθεί την περίοδο των μνημονίων. «Όλοι οι όροι μιας συλλογικής σύμβασης θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της, μέχρι να συναφθεί νέα. Πρόκειται για κατ’ εξοχήν εργαλείο προστασίας των εργαζομένων», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή ίσχυε έως το 2012.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί έλλειψης ουσιαστικής διαιτησίας, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία εξακολουθεί να υφίσταται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χαρακτηρίζοντας τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης ως υπεκφυγές.

Σχετικά με τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις, η υπουργός επισήμανε ότι η κοινωνική συμφωνία της Ελλάδας έχει τύχει θετικής υποδοχής. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τη συμφωνία και την ανέφερε ως πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε όλη την Ευρώπη», τόνισε.

Σχετικά με τους μισθούς, η κ. Κεραμέως προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου. «Η διαδικασία διαβούλευσης έχει ξεκινήσει και τον Μάρτιο θα υπάρξει τελική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αύξηση που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου», σημείωσε, χωρίς να ανακοινώσει ακόμη το ύψος της.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, φτάνοντας στα 1.516 ευρώ, ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχει ακόμα «πολύς δρόμος» για βελτίωση. Η ανεργία, όπως σημείωσε, έχει υποχωρήσει στο 7,5%.

Αναφερόμενη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισήμανε την καταγραφή των υπερωριών, επισημαίνοντας ότι σε κλάδους όπου εφαρμόστηκε, οι δηλωθείσες υπερωρίες αυξήθηκαν έως και 1.200%, προστατεύοντας τόσο τους εργαζόμενους όσο και τον υγιή ανταγωνισμό.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε καθολική εφαρμογή το νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο είναι αναβαθμισμένο και απλούστερο, αντανακλώντας τις αλλαγές της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Κάλεσε τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις να εξοικειωθούν εγκαίρως με τη νέα πλατφόρμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dga8gf7acq7l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελληνικός Χρυσός: Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
Επιχειρήσεις

Ελληνικός Χρυσός: Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη

Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία για την υπόθεση Παναγόπουλου
Ειδήσεις

Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία για την υπόθεση Παναγόπουλου

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ
Ειδήσεις

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ κατά Κεραμέως: Φτάνουν τα ψέματα - Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Κεραμέως: Φτάνουν τα ψέματα - Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;

Επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε Επισιτισμό και Ζαχαρώδη Προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους
Εργασιακά

Επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε Επισιτισμό και Ζαχαρώδη Προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους

Επεκτείνεται για ένα ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων
Υγεία

Επεκτείνεται για ένα ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Κεραμέως: Σχεδόν 500.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα – Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας
Πολιτική

Κεραμέως: Σχεδόν 500.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα – Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ