Μανιάτης: Σε θέσεις ευθύνης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ υπάλληλοι που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
13:12 - 09 Φεβ 2026

Μανιάτης: Σε θέσεις ευθύνης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ υπάλληλοι που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μια πρωτοφανή και σκοτεινή τροπή στην υπόθεση του μεγάλου σκανδάλου του διαβρωμένου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, καταγγέλλει με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και Επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Καθ. Γιάννης Μανιάτης.

Ο Γιάννης Μανιάτης καταγγέλλει ότι η πρόσφατη νέα διοικητική δομή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με την ευθύνη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προχώρησε στην τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης του Οργανισμού, υπαλλήλων που ελέγχονται και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η απουσία των απαραίτητων πειθαρχικών ή δικαστικών διαδικασιών, για την αποσαφήνιση πιθανών ευθυνών των εν λόγω υπαλλήλων πριν την επανατοποθέτησή τους στον νέο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εγείρει εξαιρετικά σημαντικά ερωτηματικά αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Ακόμα περισσότερο, όταν σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρμοδιότητες ορισμένων από αυτούς, όχι μόνο διατηρήθηκαν ακέραιες, αλλά και διευρύνθηκαν.

Τέλος, στο πλαίσιο της καταγγελίας του προς την Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ θέτει δύο καίρια ερωτήματα:

1. Είναι ενήμερη για τις συγκεκριμένες πρακτικές και αν όχι, προτίθεται να ζητήσει διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές ή να κινήσει διαδικασίες ελέγχου;

2. Πώς αξιολογεί τη συμβατότητα των ανωτέρω πρακτικών με τις αρχές χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης;

«Οι κραυγαλέες πολιτικές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστούν σημαντική απειλή, τόσο για το μέλλον της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, όσο και για την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων μας απέναντι στα ευρωπαϊκά όργανα» υπογραμμίζει ο Γ. Μανιάτης και συνεχίζει: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ευθύνη να αποτρέψει κάθε κυβερνητική προσπάθεια συγκάλυψης, προστατεύοντας παράλληλα τα οικονομικά συμφέροντα των Ελλήνων και άλλων Ευρωπαίων φορολογούμενων πολιτών».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

“Σε συνέχεια των αποκαλύψεων σχετικά με το πρωτοφανές σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, η ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε τη μεταφορά του οργανισμού και των υποδομών του στην εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα η νέα Διοικητική δομή του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ευθύνη της ΑΑΔΕ, προχώρησε πρόσφατα στην τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης του οργανισμού, υπαλλήλων που ελέγχονται και βρίσκονται μέσα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για το σκάνδαλο, η οποία έχει αποσταλεί και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, για τους εν λόγω οκτώ Διευθυντές και δεκαοκτώ Τμηματάρχες του οργανισμού, δεν προκύπτει ότι προηγήθηκαν οι απαραίτητες πειθαρχικές ή δικαστικές διαδικασίες αποσαφήνισης των πιθανών ευθυνών τους, πριν τη μεταφορά τους στο νέο οργανόγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις ύστερα από σύγκριση των παλαιών και νέων θέσεών τους, προκύπτει ότι οι αρμοδιότητές τους είτε διατηρήθηκαν, είτε ακόμη και αυξήθηκαν.

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της, συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές στο συγκεκριμένο ζήτημα, ερωτάται:

1. Είναι ενήμερη για τις συγκεκριμένες πρακτικές και αν όχι, προτίθεται να ζητήσει διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές ή να κινήσει διαδικασίες ελέγχου;

2. Πώς αξιολογεί τη συμβατότητα των ανωτέρω πρακτικών με τις αρχές χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης;”

