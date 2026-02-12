Κίνα: Αντίθετη σε προσάρτηση εδαφών από το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη
20:06 - 12 Φεβ 2026

Κίνα: Αντίθετη σε προσάρτηση εδαφών από το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Reporter.gr Newsroom
Η Κίνα εξέφρασε την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε προσπάθεια προσάρτησης παλαιστινιακού εδάφους από το Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή το Ισραήλ ενέκρινε μέτρα που ενισχύουν σημαντικά τον έλεγχό του επί της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη.

«Η Κίνα υπήρξε ανέκαθεν αντίθετη στην κατασκευή νέων οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και σε οποιαδήποτε προσπάθεια προσάρτησης ή καταπάτησης παλαιστινιακού εδάφους που υπονομεύει τα θεμέλια της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν, κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Τα νέα μέτρα, που εγκρίθηκαν την Κυριακή από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, διευκολύνουν τις αγορές γης για Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967.

Παράλληλα, επιτρέπουν στις ισραηλινές αρχές να διαχειρίζονται ορισμένους ιερούς τόπους, ακόμα και όταν βρίσκονται σε ζώνες υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Τα μέτρα αυτά έχουν προκαλέσει φόβους για ενδεχόμενη προσάρτηση και έχουν δεχθεί έντονες διεθνείς επικρίσεις.

«Η Δυτική Όχθη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους», τόνισε ο Κινέζος εκπρόσωπος.

