Κλίμακα - Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών: Οι μπάρες στο μετρό σώζουν ζωές - Σήμερα χάσαμε κι άλλο χρόνο

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Σήμερα χάσαμε κι άλλο χρόνο, κι ακόμα μια ζωή», αναφέρει σε ανακοίνωση που πραγματοποίησε νωρίτερα το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών - Κλίμακα, με αφορμή την αυτοκτονία που σημειώθηκε το πρωί (12/2) στο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τη σχετική της ανάρτηση:

«Σήμερα σημειώθηκε ακόμη μία αυτοκτονία στο Μετρό. Μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε στις ράγες, μπροστά σε άλλους ανθρώπους, σε έναν χώρο που θα έπρεπε να είναι απολύτως ασφαλής. Δεν είναι «μπάρες» οι πόρτες ασφαλείας. Είναι χρόνος.

Χρόνος για να υποχωρήσει η παρόρμηση.

Χρόνος για να εμφανιστεί η βοήθεια.

Χρόνος για να σωθεί μια ζωή.

Η αυτοκτονία στο Μετρό δεν είναι ατύχημα. Μπορεί να προληφθεί. Οι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι ο περιορισμός της πρόσβασης δίνει εκείνα τα κρίσιμα λεπτά που κάνουν τη διαφορά.

Ο σταθμός Συντάγματος – και κάθε σταθμός – δεν μπορεί να παραμένει απροστάτευτος.

Η πρόληψη δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι αναγκαία θεσμική επιλογή».