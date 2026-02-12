ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ειδήσεις
19:38 - 12 Φεβ 2026

Κλίμακα - Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών: Οι μπάρες στο μετρό σώζουν ζωές - Σήμερα χάσαμε κι άλλο χρόνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Σήμερα χάσαμε κι άλλο χρόνο, κι ακόμα μια ζωή», αναφέρει σε ανακοίνωση που πραγματοποίησε νωρίτερα το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών - Κλίμακα, με αφορμή την αυτοκτονία που σημειώθηκε το πρωί (12/2) στο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα. 

Σύμφωνα με τη σχετική της ανάρτηση:

«Σήμερα σημειώθηκε ακόμη μία αυτοκτονία στο Μετρό. Μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε στις ράγες, μπροστά σε άλλους ανθρώπους, σε έναν χώρο που θα έπρεπε να είναι απολύτως ασφαλής.

Δεν είναι «μπάρες» οι πόρτες ασφαλείας.

Είναι χρόνος.

Χρόνος για να υποχωρήσει η παρόρμηση.
Χρόνος για να εμφανιστεί η βοήθεια.
Χρόνος για να σωθεί μια ζωή.

Η αυτοκτονία στο Μετρό δεν είναι ατύχημα. Μπορεί να προληφθεί. Οι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι ο περιορισμός της πρόσβασης δίνει εκείνα τα κρίσιμα λεπτά που κάνουν τη διαφορά.

Ο σταθμός Συντάγματος – και κάθε σταθμός – δεν μπορεί να παραμένει απροστάτευτος.
Η πρόληψη δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι αναγκαία θεσμική επιλογή».

Αν δυσκολεύεσαι, δεν είσαι μόνος/η: 1018 – 24ωρη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεξικό: Απέστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα που κάνει λόγο για «οικονομικό στραγγαλισμό» από τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Μεξικό: Απέστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα που κάνει λόγο για «οικονομικό στραγγαλισμό» από τις ΗΠΑ

Πτωτικό κλείσιμο για τις ευρωαγορές με πιέσεις σε αυτοκινητοβιοχημανία και τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Πτωτικό κλείσιμο για τις ευρωαγορές με πιέσεις σε αυτοκινητοβιοχημανία και τεχνολογία

Γαλλία: Ο Μπρουνό Ρεταϊγιό θέτει υποψηφιότητα για την προεδρία του 2027
Ειδήσεις

Γαλλία: Ο Μπρουνό Ρεταϊγιό θέτει υποψηφιότητα για την προεδρία του 2027

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιαννόπουλος: Η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα - Αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό
Ειδήσεις

Γιαννόπουλος: Η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα - Αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό

Αυτοκτονίες εφήβων – Μια «σιωπηλή» κρίση: Αυξήθηκαν κατά 31,6% μέσα σε τέσσερα χρόνια
Ειδήσεις

Αυτοκτονίες εφήβων – Μια «σιωπηλή» κρίση: Αυξήθηκαν κατά 31,6% μέσα σε τέσσερα χρόνια

Χαμόγελο του παιδιού: Αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών αυτοκτονικής συμπεριφοράς μεταξύ 2021-2025
Υγεία

Χαμόγελο του παιδιού: Αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών αυτοκτονικής συμπεριφοράς μεταξύ 2021-2025

Αυτοκτονίες: Σταθερά αυξητική τάση στην Ελλάδα – Πώς εξηγείται το φαινόμενο
Υγεία

Αυτοκτονίες: Σταθερά αυξητική τάση στην Ελλάδα – Πώς εξηγείται το φαινόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ