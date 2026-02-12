Τραμπ: Προσκαλεί σε συνομιλίες ηγέτες Λατινικής Αμερικής - Στόχος η αντιμετώπιση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή
19:50 - 12 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκαλεί ηγέτες της Λατινικής Αμερικής σε συνομιλίες στη Φλόριντα, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η κυβέρνησή του δίνει έμφαση σε αυτό που θεωρεί ανησυχητική κινεζική επιρροή στην περιοχή.

Επισημαίνεται ότι η σύνοδος επιβεβαιώθηκε από έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος όμως δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να μιλήσει δημόσια για τη συγκέντρωση των ηγετών, η οποία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Σημειώνεται επίσης ότι η συνάντηση προγραμματίζεται λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ ταξιδέψει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα την επαναφορά της αμερικανικής κυριαρχίας στη Δυτική Ημισφαίριο, όπου η Κίνα διατηρεί μακρόχρονη επιρροή μέσω μεγάλης κλίμακας δανείων και υψηλού εμπορίου.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η αμερικανική διοίκηση εκκίνησε μια τολμηρή στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την ανατροπή και εκδίωξη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη μαζί με τη σύζυγό του, προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες ομοσπονδιακού επιπέδου για συνωμοσία σε ναρκωτικά.

Ο Τραμπ αργότερα υπερασπίστηκε την επιχείρηση, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να διατηρήσουν τον έλεγχο του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας συνδέεται με τις ανησυχίες για την επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας στη χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 19:50
