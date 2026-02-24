ΗΠΑ: Ξεκινά η μεταφορά μαχητικών stealth F-22 προς τη Μέση Ανατολή
17:42 - 24 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε τη μετακίνηση 12 stealth μαχητικών F-22 προς τη Μέση Ανατολή, μετά από την προσωρινή τους παραμονή σε αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο τις προηγούμενες ημέρες, όπως καταγράφουν δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων ανοιχτού κώδικα και αναλυτές αεροσκαφών.  

Τα F-22 απογειώνονται από το Βασιλικό Αεροπορικό Κέντρο «Λέικενχιθ» στην Αγγλία, συνοδευόμενα από αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-46, ενώ κατευθύνονται προς την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα μαχητικά είχαν φτάσει στο «Λέικενχιθ» την προηγούμενη εβδομάδα και παρέμειναν εκεί για αρκετές ημέρες, πιθανότατα λόγω προβλημάτων στον ανεφοδιασμό.

Η μετακίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης συγκέντρωσης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

{https://x.com/TallGlenn85/status/2026269881616781319}

Παράλληλα, δεκάδες άλλα μαχητικά – συμπεριλαμβανομένων F-35, F-22, F-15 και F-16 – έχουν εντοπιστεί να κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή από την Military Air Tracking Alliance, μια ομάδα περίπου 30 αναλυτών που παρακολουθούν τακτικά τη στρατιωτική και κυβερνητική αεροπορική δραστηριότητα μέσω ανοιχτών δεδομένων.

{https://x.com/FaytuksNetwork/status/2026274070157840752}

Η ομάδα αυτή αναφέρει επίσης ότι έχει παρατηρήσει δεκάδες αεροσκάφη βυτιοφόρα και εκατοντάδες πτήσεις φορτίου να κινούνται προς την περιοχή από τα μέσα Φεβρουαρίου.

