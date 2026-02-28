Τραμπ: Μπορώ να τερματίσω την επίθεση κατά του Ιράν μέσα σε μερικές μέρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με δημοσιογράφο του ισραηλινού ειδησεογραφικού καναλιού Channel 12 δήλωσε ότι το Ιράν θα χρειαστεί «αρκετά χρόνια» για να συνέλθει από την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Ο Τραμπ ανέφερε, επίσης, ότι ζήτησε από την ομάδα του να συγκεντρώσει τις επιθέσεις του Ιράν τα τελευταία 25 χρόνια και διαπίστωσε ότι «κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό - ανατίναζαν κάτι και σκότωναν κάποιον».

Υποστήριξε, δε, ότι χωρίς το πλήγμα του Ιουνίου, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα.

Σε σχέση με την παρούσα ανάφλεξη, υποστήριξε ότι η απόφαση για το πότε θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση του ανήκει. Είπε, δηλαδή, ότι έχει τη δυνατότητα να κρατήσει την εκστρατεία όσον καιρό θέλει ή να την ολοκληρώσει μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ προειδοποίησε ότι θα επιτεθεί ξανά αν το Ιράν επιχειρήσει να ανασυγκροτηθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε, ακόμη, το Ιράν ότι υπαναχώρησε από την επίτευξη μιας πυρηνικής συμφωνίας, λέγοντας ότι καταλαβαίνει πως η Τεχεράνη δεν προσπαθεί ουσιαστικά.

Τέλος, χαρακτήρισε θετική τη συνομιλία που είχε απόψε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ακόμη, ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι ο Τραμπ συνομίλησε με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, όπως του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς επίσης και με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.