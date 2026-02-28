Τραμπ: Μπορώ να τερματίσω την επίθεση κατά του Ιράν μέσα σε μερικές μέρες

Ο Τραμπ ανέφερε, επίσης, ότι ζήτησε από την ομάδα του να συγκεντρώσει τις επιθέσεις του Ιράν τα τελευταία 25 χρόνια και διαπίστωσε ότι «κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό - ανατίναζαν κάτι και σκότωναν κάποιον».
Υποστήριξε, δε, ότι χωρίς το πλήγμα του Ιουνίου, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα.
Σε σχέση με την παρούσα ανάφλεξη, υποστήριξε ότι η απόφαση για το πότε θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση του ανήκει. Είπε, δηλαδή, ότι έχει τη δυνατότητα να κρατήσει την εκστρατεία όσον καιρό θέλει ή να την ολοκληρώσει μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ προειδοποίησε ότι θα επιτεθεί ξανά αν το Ιράν επιχειρήσει να ανασυγκροτηθεί.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε, ακόμη, το Ιράν ότι υπαναχώρησε από την επίτευξη μιας πυρηνικής συμφωνίας, λέγοντας ότι καταλαβαίνει πως η Τεχεράνη δεν προσπαθεί ουσιαστικά.
Τέλος, χαρακτήρισε θετική τη συνομιλία που είχε απόψε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ακόμη, ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι ο Τραμπ συνομίλησε με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, όπως του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς επίσης και με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.