Ρούμπιο: Το Ιράν επιχειρεί να «θέσει σε ομηρία τον πλανήτη»

Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένες Πολιτείες, Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη «κρατά τον κόσμο όμηρο» μέσω των επιθετικών της ενεργειών. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στρατηγικών της στόχων στον πόλεμο.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα αντιλαμβάνεται πλέον την απειλή που, όπως είπε, συνιστά το ιρανικό καθεστώς για τη Μέση Ανατολή και τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως δήλωσε, η Τεχεράνη επιχειρεί να «κρατήσει την ανθρωπότητα όμηρο» μέσω των αντιποίνων και των επιθέσεών της.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, το Ιράν έχει στοχοποιήσει γειτονικές χώρες, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές και άμαχο πληθυσμό. Όπως ανέφερε, βασικός στόχος των αμερικανικών επιχειρήσεων είναι να αποδυναμωθεί η ικανότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει τέτοιου είδους επιθέσεις. «Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτού του σκοπού», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών έρχονται μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκε ο επί σειρά ετών ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Έκτοτε, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ αλλά και αραβικών μοναρχιών του Κόλπου, όπου βρίσκονται σημαντικές βάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Ρούμπιο έκανε τις δηλώσεις αυτές στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στους Αμερικανούς πολίτες που κρατήθηκαν άδικα στο εξωτερικό. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και μέλη της οικογένειας του Ρόμπερτ Λέβινσον, πρώην πράκτορα του FBI, ο οποίος εξαφανίστηκε το 2007 στο νησί Κις του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν το 2020 στο συμπέρασμα ότι η ιρανική κυβέρνηση είχε εμπλοκή στον πιθανό θάνατό του.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι ο Λέβινσον βρισκόταν στο Ιράν για να διερευνήσει υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post το 2013, συνεργαζόταν με τη CIA και είχε μεταβεί στη χώρα στο πλαίσιο ανεπίσημης αποστολής συλλογής πληροφοριών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την υπόθεση Λέβινσον «χαρακτηριστική υπενθύμιση της φύσης του καθεστώτος της Τεχεράνης», αναφερόμενος παράλληλα και στην Κατάληψη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Τεχεράνη το 1979, όταν ισλαμιστές φοιτητές κράτησαν ομήρους Αμερικανούς διπλωμάτες μετά την ανατροπή του φιλοαμερικανού Σάχη. Όπως είπε, το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας «γεννήθηκε μέσα από μια επίθεση εναντίον των ανδρών και γυναικών της αμερικανικής διπλωματικής και δημόσιας υπηρεσίας».