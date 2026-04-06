«Μπαμ μπαμ»: O Τραμπ περιγράφει τη ριψοκίνδυνη επιχείρηση διάσωσης των Αμερικανών πιλότων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του «γιορτάζει την επιτυχία» της επιχείρησης διάσωσης δύο μελών της Πολεμικής Αεροπορίας που καταρρίφθηκαν στο Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Όπως είπε, πρόκειται για μια «ιστορική επιχείρηση», υπογραμμίζοντας ότι «στις ΗΠΑ δεν αφήνουμε κανέναν πίσω». Παραδέχθηκε ότι τέτοιες αποστολές σπάνια επιχειρούνται, αλλά τόνισε ότι υπήρχε «μεγάλο ταλέντο» και «λίγη τύχη».

Υποστήριξε ακόμη ότι «τις τελευταίες 37 ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 10.000 πολεμικές πτήσεις πάνω από το Ιράν – κάτι άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι το αμερικανικό F-15 που καταρρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ιράν «ήταν το πρώτο επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε από τον εχθρό σε ολόκληρη αυτή την επιχείρηση».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σκοπίμως διαρρεύσει ότι υπήρχε Αμερικανός πιλότος σε ιρανικό έδαφος, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά την αποστολή:

«Όλο το Ιράν ήξερε ότι υπήρχε πιλότος μας εκεί. Κάποιος διέρρευσε την πληροφορία. Πρέπει να βρούμε ποιος το έκανε – είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας».

Όπως αποκάλυψε, οι ιρανικές αρχές είχαν ενημερωθεί και προσέφεραν μεγάλη αμοιβή για τον εντοπισμό του:

«Εξέθεσαν σε κίνδυνο τη χώρα. Αυτός που το έκανε πρέπει να πάει φυλακή».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο τραυματισμένος πιλότος, μετά την εκτίναξή του, κινήθηκε αιμορραγώντας σε δύσβατο έδαφος και σκαρφάλωσε βράχια για να μεταδώσει τη θέση του, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης ανέλαβαν «εξαιρετικά ρίσκα» για να τον εντοπίσουν και να τον απεγκλωβίσουν – χωρίς απώλειες.

Περιγράφοντας τη στιγμή της επιχείρησης, είπε χαρακτηριστικά: «Μας έλεγαν ότι δεν μπορούσε να προσγειωθεί κανείς – υπήρχε μόνο υγρή άμμος. Και μετά… μπαμ μπαμ. Εντυπωσιάστηκα. Οι άνθρωποί μας έκαναν ακριβώς αυτό για το οποίο έχουν εκπαιδευτεί».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε δώσει εντολή στον στρατό «να κάνει ό,τι χρειαστεί» για να φέρει πίσω τον πιλότο.

Αναφερόμενος στη σύγκρουση με το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιτυχημένη μέχρι στιγμής», επανέλαβε το αυστηρό τελεσίγραφο:

«Ολόκληρη η χώρα μπορεί να καταστραφεί σε μία νύχτα – και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι η αυριανή».

Τέλος, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τους συνεργάτες του, κατονομάζοντας τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, ενώ σημείωσε ότι και η CIA συνέβαλε καθοριστικά, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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