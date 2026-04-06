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Ένταση για «σαμποτάζ» σε αγωγό: Η Σερβία αποκλείει ουκρανική εμπλοκή, πολιτική σύγκρουση στην Ουγγαρία
Ειδήσεις
20:17 - 06 Απρ 2026

Ένταση για «σαμποτάζ» σε αγωγό: Η Σερβία αποκλείει ουκρανική εμπλοκή, πολιτική σύγκρουση στην Ουγγαρία

Reporter.gr Newsroom
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Η υπόθεση εντοπισμού εκρηκτικού μηχανισμού κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Σερβία και Ουγγαρία προκαλεί έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, λίγες ημέρες πριν τις κρίσιμες εκλογές της 12ης Απριλίου.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε «εκρηκτικός μηχανισμός τεράστιας ισχύος» κοντά σε αγωγό που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ουγγαρία. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Βοϊβοντίνα, προκαλώντας ανησυχία για πιθανό σαμποτάζ.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας, έκανε λόγο για επιχείρηση δολιοφθοράς και άφησε αιχμές κατά της Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει διαχρονικά να διακόψει την ενεργειακή σύνδεση της Ευρώπης με τη Ρωσία. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε επίσημη κατηγορία.

Οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύστηκαν από τον επικεφαλής της σερβικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας, Τζούρο Γιοβάνιτς, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν είναι αλήθεια πως οι Ουκρανοί προσπάθησαν να οργανώσουν» την ενέργεια. Όπως εξήγησε, τα εκρηκτικά ήταν ειδικά συσκευασμένα, ενώ οι ενδείξεις δείχνουν ότι κατασκευάστηκαν στις ΗΠΑ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ΗΠΑ σχετίζονται με την υπόθεση.

Στην Ουγγαρία, η υπόθεση πήρε έντονη προεκλογική διάσταση. Ο αντίπαλος του Όρμπαν, Πέτερ Μάγκιαρ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι ενδέχεται να αξιοποιεί ή ακόμη και να σκηνοθετεί την κρίση ως «επιχείρηση ψευδούς σημαίας», με στόχο την ενίσχυση της θέσης του ενόψει εκλογών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ρωσικής προβοκάτσιας.

Η υπόθεση εντείνει το ήδη φορτισμένο πολιτικό κλίμα, με την ενεργειακή ασφάλεια και τις σχέσεις με τη Ρωσία να κυριαρχούν στην προεκλογική ατζέντα της Ουγγαρίας.

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