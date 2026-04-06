Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά πλήρη τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία, με την απάντησή του να διαβιβάζεται μέσω του Πακιστάν.

Στην αντίδρασή της, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, αλλά θέτει ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία τον πλήρη τερματισμό του πολέμου, με συνολική κατάπαυση πυρός από όλες τις πλευρές.

Παράλληλα, το Ιράν παρουσιάζει ένα πλαίσιο 10 σημείων προκειμένου να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η οριστική λήξη της σύγκρουσης, η θέσπιση πρωτοκόλλου για την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, η άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί, καθώς και η αποκατάσταση των υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές από τους βομβαρδισμούς.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι μεσολαβητικές χώρες πρότειναν εκεχειρία διάρκειας 45 ημερών στον πόλεμο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει την έγκρισή του. «Αυτή είναι μια ιδέα μεταξύ πολλών και ο πρόεδρος δεν την έχει εγκρίνει. Η επιχείρηση "Επική Οργή" συνεχίζεται και ο πρόεδρος θα μιλήσει για αυτό στις 13:00», ανέφερε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, διπλωματικές επαφές μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής είχαν αρχίσει στη βάση μίας πιθανής 45ήμερης εκεχειρίας, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη λάβει σχέδιο για παύση των εχθροπραξιών, το οποίο ενδέχεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή και να επιτρέψει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Κατά τις ίδιες πηγές, την πρόταση για προσωρινή εκεχειρία κατέθεσαν μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει ως προθεσμία το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε πλήγματα κατά ιρανικών υποδομών.